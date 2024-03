Combinata nordica: i due Rettenegger al comando dopo il PCR, non parte Jarl Magnus Riiber

Ultima tappa in terra norvegese per la Coppa del Mondo di combinata nordica. In scena oggi sul trampolino di Trondheim è andato il Provisional Competition Round sull’HS105 che ha visto diverse defezioni, tra le quali quello del vincitore della sfera di cristallo Jarl Magnus Riiber.

Al comando troviamo due fratelli austriaci: Stefan e Thomas Rettenegger, divisi solamente da 24”. A completare la tripletta momentanea dell’Austria c’è la terza piazza di Johannes Lamparter.

Distacchi che si ampliano dal quarto posto: Kristjan Ilves a 43”, Terence Weber a 1’07”. Squalifica per uno dei più attesi, il norvegese Joergen Graabak.

In casa Italia prosegue lo stato di forma più che discreto di Iacopo Bortolas dal trampolino: 13ma piazza per l’azzurro. Nei primi trenta anche Samuel Costa, 29mo, mentre più indietro Aaron Kostner e Raffaele Buzzi, rispettivamente 48mo e 50mo.