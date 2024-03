Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo 2024. Al maschile gli organizzatori hanno perso un’occasione

Il penultimo atto della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2023-24 andrà in scena a Holmenkollen (Norvegia) il 9 e 10 marzo. Due le gare in programma, entrambe nel format canonico.

Saranno competizioni-clone, poiché non è previsto alcun cambiamento di trampolino. Ambedue si terranno sul Large Hill. D’altronde l’Holmenkollenbakken e il Midtstubakken, l’impianto di dimensioni più minute, sono situati in luoghi differenti. Dunque prepararli contemporaneamente non è faccenda banale.

Cionondimeno, verrebbe da dire che si è persa un’occasione. Dopotutto, se il trampolino piccolo deve essere utilizzato per il settore femminile, perché non cogliere la palla al balzo e differenziare anche le competizioni riservate agli uomini? L’idea può essere riciclata in ottica 2025, per quest’anno ormai è andata.

Località: Holmenkollen (Norvegia)

Dimensioni trampolino: HS134 (Large Hill)

Prima apparizione: febbraio 1930 (Mondiali)

Ingresso nel calendario: marzo 1984

Ultima apparizione: marzo 2023

Gare ospitate: 34

Eventi di rilievo ospitati:

Giochi olimpici 1952

Mondiali 1930, 1966, 1982, 2011

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2014 (LH/10) – Johannes RYDZEK (GER)

2015 (GU/15) – Akito WATABE (JPN)

2016 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2017 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2018 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2020 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

7 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (7-0-0)

6 – WATABE Akito [JPN] (4-2-0)

3 – RYDZEK Johannes [GER] (1-2-0)

2 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-1-1)

2 – SEIDL Mario [AUT] (0-1-1)

2 – SCHMID Julian [GER] (0-1-1)

2 – LAMPARTER Johannes [AUT] (0-1-1)

2 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (0-0-2)

1 – GEIGER Vinzenz [GER] (0-1-0)

1 – WATABE Yoshito [JPN] (0-0-1)

1 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-0-1)

1 – BJØRNSTAD Espen [NOR] (0-0-1)

NAZIONI, PODI E VITTORIE

59 (25-15-19) – NORVEGIA

38 (10-14-14) – GERMANIA [All-Inclusive]

23 (5-9-9) – AUSTRIA

20 (3-12-5) – FINLANDIA

15 (6-4-5) – GIAPPONE

7 (4-2-1) – FRANCIA

3 (2-0-1) – USA

2 (0-0-2) – SVIZZERA

1 (1-0-0) – URSS

1 (0-0-1) – ITALIA

ITALIA

Dunque un podio per l’Italia, arrivato il 14 marzo 2015, giorno in cui Alessandro Pittin si piazzò 3° nella gundersen finale (due salti e 15 km) vinta da Akito Watabe davanti a Johannes Rydzek.