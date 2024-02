Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2023-2024: prosegue la fuga di Riiber

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

1 RIIBER Jarl Magnus NOR 1120

2 RETTENEGGER Stefan AUT 821

3 GRAABAK Joergen NOR 773

4 LAMPARTER Johannes AUT 710

5 OFTEBRO Jens Luraas NOR 579

6 ILVES Kristjan EST 577

7 FAISST Manuel GER 571

8 RYDZEK Johannes GER 559

9 SCHMID Julian GER 507

10 HIRVONEN Eero FIN 475

23 COSTA Samuel ITA 221

30 KOSTNER Aaron ITA 135

37 BUZZI Raffaele ITA 84

51 MARIOTTI Domenico ITA 12

52 BORTOLAS Iacopo ITA 12

Foto: LaPresse