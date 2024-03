Ciclismo: Mathieu van der Poel rinnova il contratto con l’Alpecin-Deceunick fino al 2028

La Milano-Sanremo è alle spalle e Mathieu van der Poel ha dimostrato, nonostante vestisse la maglia di campione del mondo, quanto ci tiene alla propria squadra, l’Alpecin-Deceuninck. Proprio dopo la Classicissima di Primavera, vinta dal compagno Jasper Philipsen, per il quale è stato fondamentale il supporto del neerlandese, è arrivato l’annuncio del rinnovo di contratto.

van der Poel resterà all’Alpecin-Deceuninck fino al 2028. “Questo rinnovo è una scelta logica per me. Fin dall’inizio mi sono sentito particolarmente a mio agio nelle strutture di Philip e Christoph Roodhooft. Sono cresciuto insieme al team e sento che stiamo facendo progressi. E sebbene abbiamo già ottenuto molti successi insieme, ho ancora voglia di fare di più. Non è indifferente il fatto che Alpecin-Deceuninck sia anche multidisciplinare. È la squadra perfetta per continuare a combinare strada, mountain bike e ciclocross”.

Il commento della squadra: “Non c’è dubbio che siamo felici del prolungamento dell’accordo di Mathieu van der Poel. Con lui avevamo un piano a lungo termine fin dall’inizio. La visione multidisciplinare era un aspetto importante. Anche in questo ci siamo trovati subito bene. Nel corso degli anni abbiamo dimostrato che la nostra struttura e la nostra visione funzionano. È particolarmente bello poter continuare anche nei prossimi anni. Come Mathieu, anche noi come squadra siamo affamati di nuovi successi e il campione del mondo svolge un ruolo importante in questo senso, insieme a molti altri talenti che abbiamo a bordo, sia nella squadra maschile che in quella femminile”.

Un’ulteriore clausola sul contratto: “Il corridore potrà decidere se firmare per un altro anno oppure decidere di interrompere la propria carriera professionistica su strada”.