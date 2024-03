Ciclismo, Elisa Balsamo: “Sono davvero felice, non era facile dopo l’anno scorso. Punto la Gand-Wevelgem”

Prima il Trofeo Binda, poi la Brugge-De Panne e sono quattro vittorie stagionali. Elisa Balsamo sembra essere tornata quella capace di vincere il titolo iridato nel 2021, la velocista della Lidl-Trek sta mettendo in mostra una condizione davvero stellare ed è pronta a ripetersi anche nelle prossime prove in Belgio.

Le sue parole dopo la vittoria di ieri: “Sono semplicemente molto felice. Mi sento bene e per me questa è la cosa più importante perché dopo quello che è successo l’anno scorso non è stato facile tornare ma sento che la squadra ha davvero fiducia in me e quindi sono davvero felice di aver vinto per loro. Le mie compagne di squadra hanno fatto un ottimo lavoro per me e mi hanno messo nella posizione migliore dietro Kool e poi quando ho visto il cartello dei 200 metri dalla fine, ho dato il massimo”.

E aggiunge: “Sono davvero felice e davvero soddisfatta di queste due vittorie. Penso anche che anche il Team sia davvero felice. Stavamo lavorando per uno sprint di gruppo e le mie compagne di squadra hanno fatto un lavoro straordinario durante tutta la gara. Voglio davvero dire grazie a tutte le mie compagne di squadra”.

Prossime gare: “Correremo contro squadre forti nelle prossime gare, ma questo per noi è un’ulteriore iniezione di fiducia, ma, con compagne di squadra così forti, possiamo anche giocare diverse opzioni. Sono davvero felice di questa vittoria e voglio vivere giorno per giorno ma, sicuramente, la Gent-Wevelgem è una delle mie gare preferite e quindi spero davvero che faremo una bella gara domenica”.