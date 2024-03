Chi è Khaty Seck, la mamma di Mattia Furlani ringraziata ai Mondiali. Papà Marcello e una famiglia di atleti

Mattia Furlani ha tuonato in maniera sontuosa tra i grandi dell’atletica leggera, conquistando una splendida medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor. Il 19enne laziale ha firmato un valido balzo da 8.22 metri, ovvero la stessa misura del greco Miltiadis Tentoglou. Il Campione Olimpico e del Mondo ha prevalso in virtù della seconda miglior misura (8.19 contro 8.10), ma oggi l’azzurro ha fatto tremare il dominatore assoluto della specialità e può guardare con grande ottimismo verso l’intensa estate.

Mattia Furlani ha voluto pubblicamente ringraziare la mamma Khaty Seck, che è anche la sua allenatrice. Di origini senegalesi, vanta un passato da velocista tra 100 e 200 metri. Il papà è invece Marcello Furlani, che nel 1985 si spinse fino a 2.27 metri nel salto in alto. Era uno dei rivali di Marco Tamberi (il padre di Gianmarco, Campione Olimpico di salto in alto a Tokyo 2020).

Ricordiamo che il laziale si è cimentato con successo anche nell’alto, vincendo la medaglia d’oro agli Europei Under 18 nel 2022, quando firmò la doppietta con il lungo. Mattia Furlani ha una sorella maggiore: Erika, classe 1996, si è focalizzata nel salto in alto, vincendo il bronzo agli Europei Under 23 nel 2017 e ha fatto parte, come il fratello, della Nazionale che ha alzato al cielo la Coppa Europa la scorsa estate. Marcello e Khaty hanno anche un altro figlio: Luca, classe 2000, vanta un personale di 7.08 sui 60 metri.