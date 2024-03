Chi è il prossimo avversario di Matteo Arnaldi a Miami? Giovane emergente che ha punito Musetti

Matteo Arnaldi si è qualificato di forza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, sconfiggendo il canadese Dennis Shapovalov in due set e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense. Il tennista italiano è entrato tra i migliori sedici in un torneo di questa caratura per la prima volta in caratura e si è issato virtualmente al 35mo posto del ranking ATP. Il 23enne conosce già l’identità del suo prossimo avversario: sarò il ceco Thomas Machac.

Il 23enne nativo di Beroun ha saputo sconfiggere l’infinito Andy Murray in tre set con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-5(5), riuscendo a riemergere dopo aver perso il primo set e dal 5-4 del terzo parziale con il britannico al servizio. L’attuale numero 60 del ranking ATP, virtualmente numero 50 grazie ai risultati acquisiti in Florida, è un giocatore emergente che quest’anno ha raggiunto il terzo turno agli Australian Open perdendo contro il russo Karen Khachanov.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori nel circuito maggiore, ma i due tennisti si sono fronteggiati al secondo turno di qualificazione al torneo ATP 500 di Dubai, quando Machac si impose con uno schiacciante 6-0, 6-1. Nell’ultimo anno, però, il nostro portacolori è cresciuto in maniera esponenziale e ha tutte le carte per avere la meglio. In palio potrebbe esserci un derby con Jannik Sinner ai quarti di finale, visto che l’altoatesino partirà ovviamente favorito contro Damm od O’Connell.

Il pubblico italiano potrebbe ricordarsi di Machac perché ha sconfitto Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del recente ATP 250 di Marsiglia: un secco 6-3, 6-2 sul cemento francese rifilato a una brutta versione del toscano. Matteo Berrettini lo sconfisse invece al secondo turno degli Australian Open nel 2021.