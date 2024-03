Canottaggio, Memorial d’Aloja: prima giornata in archivio, bei segnali dall’Italia

Il Memorial Paolo D’Aloja, giunto ormai alla trentottesima edizione, ha preso il via nelle acque di Piediluco. Ventotto le nazioni in gara, oltre 200 atleti che si sfideranno in uno dei primi appuntamenti stagionali, in un 2024 che avrà la propria sublimazione con le Olimpiadi. Oggi la prima giornata è stata incentrata perlopiù sulle batterie, con le finali che si svolgeranno tra sabato e domenica.

Nel singolare maschile segnale importante da parte di Davide Mumolo, che accede alle semifinali in 6’53”52, tempo che gli permette di vincere la propria batteria e secondo assoluto, solo il serbo Nikolaj Pimenov riesce a fare meglio. Terzo invece Gennaro Di Mauro nella prima batteria, entrambi si giocheranno il titolo. Singolo pesi leggeri che vede Giovanni Borgonovo secondo nella prima batteria alle spalle del belga Marlon Colpaert, unico sotto i sette minuti, mentre Matteo Tonelli si porta a casa la prima piazza nell’altra batteria: entrambi gli azzurri si giocheranno domani il successo.

Bene anche Luca Rambaldi e Matteo Sartori nel doppio senior maschile, che hanno già conquistato il pass olimpico per l’imbarcazione, e che in 6’16”54 si tengono dietro tutti nella prima batteria, in primis la Grecia di Ioannis Kalandaridis e Nikolaos Cholopoulos, quinti invece Marco Prati e Leonardo Tedoldi. Avanzano anche Marco Selva e Andrea Pazzagli nell’altra batteria. Tornando ai pesi leggeri nel doppio, Gabriel Soares e Stefano Oppo si confermano i più forti con il primo tempo in 6’22”70, bene anche Niels Alexander Torre e Patrik Rocek.

Bei segnali anche dal quattro senza, che ritrova Matteo Lodo e Giuseppe Vicino per giocarsi la qualificazione ai prossimi Giochi: il quartetto azzurro si aggiudica la corsia di mezzo superando in 5’58”49 il Sudafrica, dietro di un secondo e mezzo, mentre alle spalle gli altri due equipaggi azzurri, il primo composto da Paolo Covini, Riccardo Peretti, Davide Verità e Alfonso Scalzone e l’altro invece da Emanuele Meliani, Aleksander Gergolet, Filippo Angella e Virgilio Sorrentino.

Il doppio pesi leggeri femminile ha visto protagoniste Stefania Buttignon e Silvia Crosio: le due, capaci di qualificare la barca nel doppio senior, si prendono la corsia centrale in 7’13”71 e saranno affiancate da Maria Sole Perugino ed Elisa Grisoni da una parte e dalle portoghesi Bruna Parente ed Ines Oliveira dall’altra. Chiude ultima nella sua batteria invece Angelica Erpini nel singolare femminile.