Canottaggio, l’Italia vince la classifica finale del Memorial Paolo D’Aloja 2024

Il 38° Memorial Paolo d’Aloja di canottaggio va all’Italia, che vince la classifica finale con 94 punti, frutto di complessivi 21 successi, 19 secondi e 15 terzi posti nelle due giornate di finali. Alle spalle della Nazionale guidata dal DT Francesco Cattaneo si piazzano la Grecia, seconda a quota 34, e la Romania, terza con 22.

Nella seconda tornata di finali l’Italia centra altre otto vittorie, tutte nelle specialità olimpiche: nuova affermazione per il quattro di coppia senior maschile, argento iridato in carica, di Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili e per il doppio pesi leggeri maschile di Stefano Oppo e Gabriel Soares, medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali.

Bissano il successo ottenuto ieri anche il due senza senior maschile di Davide Comini e Giovanni Codato, che hanno qualificato la barca a Parigi 2024, e per Stefania Buttignon e Silvia Crosio, vittoriose nel doppio pesi leggeri femminile, ma che hanno staccato il pass olimpico nella categoria senior.

Cambia formazione ma vince il quattro senza maschile di Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale e Matteo Lodo, in barca con Nicholas Kohl, ma si impongono anche il singolo maschile di Davide Mumolo, l’otto maschile e l’otto femminile. Tra gli Under 19 successi per Giovanni Paoli nel singolo maschile e per Melissa Schincariol nel singolo femminile.