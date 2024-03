Canottaggio, i convocati dell’Italia per il Memorial d’Ajola 2024: primo test agonistico internazionale della stagione olimpica

Questo weekend, da venerdì 22 a domenica 24 marzo, si disputerà a Piediluco (Umbria) la 38ma edizione del Memorial “Paolo d’Aloja”, prima regata internazionale della stagione olimpica verso Parigi 2024. La direzione tecnica nazionale italiana ha annunciato la composizione della folta rappresentativa azzurra per questa kermesse, con un totale di 57 atleti (uomini e donne) tra senior e pesi leggeri.

La selezione tricolore di canottaggio guidata dal DT Francesco Cattaneo sarà formata anche da 49 elementi tra gli Under 23 e 10 tra gli Under 19. In tutto sono attesi ben 28 Paesi per l’edizione di quest’anno, mentre in casa Italia c’è grande attesa per rivedere in azione Valentina Rodini in coppia con Federica Cesarini nel doppio femminile pesi leggeri dopo i tanti problemi fisici delle ultime stagioni.

CONVOCATI ITALIA MEMORIAL D’ALOJA 2024

SENIOR E PESI LEGGERI:

Stefano Oppo, Aisha Rocek (Carabinieri), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Niels Alexander Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Gennaro Alberto Di Mauro, Valentina Iseppi (CC Aniene), Sofia Secoli (CC Saturnia), Luca Vicino, Marco Vicino (CRV Italia), Alessandra Faella (CUS Torino), Emanuele Capponi, Clara Guerra, Matteo Lodo, Leonardo Pietra Caprina, Luca Rambaldi, Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Valentina Rodini (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Paolo Covini (Fiamme Gialle/SC Gavirate), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Kiri English-Hawke, Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Niccolò Carucci, Federica Cesarini, Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Davide Comini, Matteo Della Valle (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Gabriel Soares (Marina Militare), Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Angelica Merlini (RCC Tevere Remo), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Anna Rossi (SC Caprera), Alice Codato, Linda De Filippis, Nicholas Kohl, Riccardo Peretti, Edoardo Rocchi (SC Gavirate), Patrick Rocek (SC Lario), Silvia Terrazzi (SC Pontedera), Ilaria Corazza (SC Timavo).

UNDER 23 SENIOR E PESI LEGGERI:

Lucrezia Monaci, Francesco Pallozzi, Francesca Rubeo (CC Aniene), Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia), Filippo Angella, Virgilio Sorrentino (CC Tirrenia Todaro), Alice Dorci, Anna Mangia, Clara Massaria (CUS Torino), Marco Prati (Fiamme Gialle), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle/CUS Torino), Emanuele Meliani (GS Cavallini), Francesco Bardelli, Irene Gattiglia, Eleonora Nichifor, Stefano Pinsone (RCC Cerea), Sofia Ascalone, Giorgia Sciattella (RCC Tevere Remo), Martina Fanfani (Rowing Club Genovese), Alessandro Gardino, Giacomo Matteucci, Emilio Pappalettera (SC Armida), Maria Sole Perugino (SC Baldesio), Susanna Pedrola, Elena Sali (SC Bissolati), Anita Boldrino, Alberto Ciavarro (SC Caprera), Marco Selva (SC Cernobbio), Anna Scolaro (SC Flora), Giovanni Borgonovo, Luca Borgonovo, Edoardo Caramaschi, Ilaria Colombo, Andrea Pazzagli, Aurora Spirito, Alessandro Timpanaro (SC Gavirate), Elisa Grisoni (SC Lario), Nadine Agyemang Heard (SC Moltrasio), Lorenzo Baldo, Pietro Biasibetti (SC Padova), Chiara Benvenuti (SC Palermo), Alice Ramella (SC Santo Stefano), Sebastiano Renzi (SC Ternana), Alksander Gergolet (SC Timavo), Matilde Barison, Nicolò Demiliani, Luca Enea Mulas (SC Varese), Andrea Licatalosi, Guglielmo Melegari (SS Murcarolo).

UNDER 19:

Melissa Schincariol (CC Cernobbio), Beatrice Ravini Perelli (RCC Cerea), Pietro Zampaglione (SC Armida), Josef Marvucic (SC Canoa San Giorgio), Giovanni Paoli (SC Firenze), Valentina Mascheroni (SC Menaggio), Giulia Orefice, Marta Orefice (SC Moltrasio), Tommaso Cinquantini, Lorenzo Cracco (SC Varese).