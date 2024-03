Calendario sport invernali oggi: orari 9 marzo, programma, tv, streaming

Oggi sabato 9 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile di Are, mentre la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà la 50 km femminile a Oslo. Il biathlon sarà grande protagonista con la staffetta femminile e la sprint maschile a Soldier Hollow.

Grande spettacolo con i Mondiali all-around di speed skating. Da non perdere lo snowboard con il parallelo a Winterber e lo snowboardcross a Cortina d’Ampezzo. Lo sci freestyle regalerà le dual moguls ad Almaty. Spazio anche a combinata nordica e salto con gli sci.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 9 marzo), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali della Rai e su quelli di Eurosport; proposta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 9 marzo

09.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Oslo, HS134 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile ad Almaty (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile ad Are, prima manche (diretta tv su RaiSportHD Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 50 km femminile a Oslo (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slalom parallelo maschile/femminile a Winterberg, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.45 SPEED SKATING – Mondiali all-around a Inzell (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.05; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube di ISU)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile ad Are, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Oslo, 10 km (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.40 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Oslo (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slalom parallelo maschile/femminile a Winterberg, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

16.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 femminile a Oslo (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Cortina d’Ampezzo, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.25 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta femminile a Soldier Hollow (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Eurovision Sport)

23.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Soldier Hollow (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Eurovision Sport)