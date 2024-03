Calendario sci di fondo oggi, sprint Lahti 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si chiude il fine settimana di Lahti per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024. Oggi in scena va la sprint individuale a tecnica libera, cioè quello che piace a Federico Pellegrino nel tentativo di impensierire Johannes Hoesflot Klaebo.

C’è aria di caccia al tris di fine settimana per il fenomeno norvegese, e verosimilmente l’azzurro è tra i pochissimi a poter anche solo pensare di poterlo fermare. Sarà una lotta non solo contro di lui, ma anche contro l’intero clan norvegese più pezzi di Francia. Per quanto riguarda la gara femminile, è naturalmente la Svezia quella da tener d’occhio sotto ogni punto di vista, da Linn Svahn in giù.

Le sprint di Coppa del Mondo di Lahti si terranno oggi dalle ore 9:00 e 12:00. Non è prevista alcuna diretta televisiva, mentre quella in streaming è assicurata da eurosport.it, Discovery+ e RaiPlay 2 (in quest’ultimo caso solo per le fasi finali). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO LAHTI 2024 OGGI

Domenica 3 marzo

Ore 9:15 Qualificazioni Sprint tl

Ore 11:45 Fasi finali Sprint tl

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LAHTI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, RaiPlay 2 (quest’ultima solo finali sprint)

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

UOMINI – Michael Hellweger 15, Federico Pellegrino 30, Elia Barp 32, Riccardo Bernardi 45, Alessandro Chiocchetti 48, Simone Daprà 70

DONNE – Nicole Monsorno 1, Caterina Ganz 3, Nadine Laurent 40