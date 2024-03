Calendario sci alpino oggi in tv: orario discesa femminile Saalbach, programma, pettorali, streaming

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino è arrivata al suo epilogo. Oggi si disputerà l’ultima gara dell’anno e sarà una discesa libera. In palio c’è ancora la coppa di specialità, con Lara Gut-Behrami pronta a conquistare la sua quarta sfera di cristallo in una stagione memorabile.

L’elvetica ha un vantaggio davvero rassicurante sulle avversarie. Gut-Behrami, infatti, conduce la classifica con un 369 punti e le dirette inseguitrici sono le austriache Stephanie Venier (301), Cornelia Huetter (297). La matematica tiene ancora in corsa Jasmine Flury (275).

In casa Italia i fari sono puntati soprattutto su Federica Brignone, che proverà a chiudere in bellezza una stagione da record anche senza coppe. L’obiettivo è quello di conquistare il quattordicesimo podio stagionale e sarebbe un primato assoluto per lo sci azzurro al femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della discesa femminile di Saalback, valida per le finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO DISCESA SAALBACH

Sabato 23 marzo

Ore 11.15 Discesa libera femminile a Saalbach – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

PROGRAMMA DISCESA SAALBACH: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST DISCESA SAALBACH

1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

2 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

3 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

4 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

5 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

6 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

7 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

8 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

9 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

10 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

11 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

13 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

14 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

15 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

16 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

17 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

18 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

19 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

20 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

21 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head