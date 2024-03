Curling, l’Italia debutta con il sorriso ai Mondiali: Constantini e compagne stendono l’Estonia

L’Italia ha esordito con una bella vittoria ai Mondiali 2024 di curling femminile, incominciati sul ghiaccio di Sydney (Canada, non la nota località australiana). La nostra Nazionale, presentatisi all’appuntamento dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei in autunno e desiderosa di confermare la caratura internazionale raggiunta nel passato anno solare, ha sconfitto l’Estonia con il punteggio di 8-4, rispettando il pronostico della vigilia.

Stefania Constantini, Elena Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli non hanno pagato lo scotto dell’emozione e hanno regolato il quartetto baltico con assoluta disinvoltura, facendo capire di puntare a un risultato di lusso dopo aver raggiunto i playoff nell’ultima edizione della rassegna iridata. L’Italia si trova al terzo posto in classifica insieme a Giappone e Scozia (1 vittoria a testa), alle spalle di Canada e Svizzera (a caccia del quinto titolo consecutivo), che hanno già giocato due partite vincendole entrambe.

La nostra Nazionale tornerà sul ghiaccio per disputare due partite nella giornata di domenica 17 marzo: alle ore 18.00 contro la Svezia e alle ore 23.00 contro la Scozia. Si tratta di due scontri diretti cruciali per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate del round robin accedono direttamente alle semifinali, le compagini tra il terzo e il sesto posto disputano un qualification game).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Dopo una mano nulla, il quartetto tricolore ha rubato prontamente la mano a Liisa Turmann e compagne per due volte di fila: un punto nel secondo end e uno nella terza frazione per issarsi sul 2-0. L’Estonia è riuscita a pareggiare i conti marcando due punti nel quarto parziale (2-2), ma le azzurre hanno controbattuto prontamente riportandosi in vantaggio prima dell’intervallo (3-2).

Dopo una nuova parità a quota tre al ritorno sul ghiaccio, Stefania Constantini e compagne hanno risolto la contesa con una serie di giocate davvero spettacolari: prima hanno timbrato ben tre punti nel settimo end, poi hanno strappato di forza la mano nell’ottavo parziale con addirittura due stone a segno e si sono portate sul +5 (8-3). L’Estonia ci ha voluto provare, ha accorciato le distanze nel nono end (8-4) e poi ha alzato bandiera bianca.