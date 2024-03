Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby femminile 2024: orario, dove vederla in tv, programma, streaming

Parte questo fine settimana il Guinness Women’s Six Nations di rugby e per l’Italia di Nanni Ranieri il sipario si alzerà domenica pomeriggio allo Stadio Lanfranchi di Parma contro l’Inghilterra. Una sfida sulla carta proibitiva contro la favorita numero 1 per la vittoria del titolo.

Le inglesi, infatti, stanno dominando la scena europea dal 2019, anno a partire dal quale si sono aggiudicate quattro titoli consecutivi del Sei Nazioni e quest’anno puntano con forza a conquistare il pokerissimo. Professioniste, fisicamente devastanti e con grande tecnica, le britanniche sono di una categoria superiore, con solo la Francia che ci si avvicina.

L’Italia, invece, arriva dopo il deludente quinto posto di un anno fa, ma il percorso intrapreso dal nuovo ct Nanni Raineri ha portato a disputare una buonissima WXV2 questo autunno, con le azzurre che hanno conquistato tre vittorie su tre. Obiettivo per quest’anno centrare il podio nel Guinness Women’s Six Nations e provare a mettere in difficoltà l’armata inglese.

Il calcio d’inizio a Parma verrà dato alle ore 16.00. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now.

CALENDARIO ITALIA-INGHILTERRA SEI NAZIONI FEMMINILE 2024

Domenica 24 marzo

Ore 16:00 Italia-Inghilterra – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, NOW