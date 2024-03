Calendario Mondiali allround e sprint speed skating 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 7 al 10 marzo terranno banco i Mondiali allround e sprint di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Inzell, in Germania, ultimo appuntamento internazionale della stagione del pattinaggio di velocità pista lunga. Dopo i grandi risultati nella rassegna iridata su singole distanze e in Coppa del Mondo, la squadra italiana guidata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, è attesa da quest’altra competizione.

Presente la compagine azzurra al gran completo. Nel settore maschile il leader non può essere altro che Davide Ghiotto. Il campione veneto, si è confermato n.1 dei 10000 metri e argento nei 5000. Da capire quali potranno essere le sue ambizioni in un format nel quale lo vedremo impegnato anche in specialità nelle quali ha maggiori difficoltà come i 500 e i 1500 metri.

In gara anche Francesca Lollobrigida. Dopo aver saltato la trasferta nordamericana della competizione mondiale sulle singole distanze, l’atleta romana competerà nell’Allround e vedremo quali saranno le sue prospettive, tenendo conto degli ottimi riscontri avuti dall’atleta nel suo ritorno agonistico post maternità. In Germania poi vi sarà anche la manifestazione sprint e la coppia David Bosa/Serena Pergher ci tiene a far bene.

Dal 7 al 10 marzo terranno banco i Mondiali allround e sprint di speed skating. La copertura televisiva sarà affidata a RaiSport HD che trasmetterà in tv le ultime due giornate di gare, coprendo interamente la rassegna in streaming sul canale RaiPlay3. Inoltre sarà possibile seguire le gare su eurosport.it, Discovery+ e sul canale Youtube dell’ISU. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle prove in programma.

CALENDARIO MONDIALI ALLROUND E SPRINT SPEED SKATING 2024

Giovedì 7 marzo – Dalle 19:00

Rassegna Sprint

500m donne

500m uomini

1000m donne

1000m uomini

Venerdì 8 marzo – Dalle 18.30

Rassegna Sprint

500m donne

500m uomini

1000m donne

1000m uomini

Sabato 9 marzo – Dalle 12.45

Rassegna Allround

500m donne

500m uomini

3000m donne

5000m uomini

Domenica 10 marzo – Dalle 13.15

Rassegna Allround

1500m donne

1500m uomini

5000m donne

10000m uomini

PROGRAMMA MONDIALI ALLROUND E SPRINT SPEED SKATING: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (sabato 9 e domenica 10 marzo)

Diretta streaming: RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+, canale Youtube ISU

Diretta Live testuale: OA Sport