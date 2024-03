Calendario Coppa del Mondo sci di fondo Oslo 2024: programma, orari, tv, streaming

La grande tradizione, come ogni anno che si rispetti, si rinnova. Oslo Holmenkollen, la terra della 50 km, celebra un’altra volta il proprio mito, che perdura fin dagli albori dello sci di fondo. Formula usuale: al sabato gara femminile, alla domenica maschile.

Ripercorriamo in breve i tratti italiani: una sola vittoria al maschile, nel 1997 con Pietro Piller Cottrer, e sei ulteriori podi nel tempo. Tra le donne, invece, tutti i risultati risalgono a quando si parlava di 30 km: in particolare, ci sono le vittorie di Stefania Belmondo nel 1997 e 2002, oltre a ulteriori cinque podi. Appare chiaro che difficilmente si riuscirà a fare di meglio in questo 2024.

Sabato 9 e domenica 10 marzo si terranno le due 50 km di Oslo. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay 2 (quest’ultima solo per la 50 km femminile). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO OSLO 2024

Sabato 9 marzo

Ore 10:30 50 km Mass Start tc femminile – Diretta tv su Eurosport 2

Domenica 10 marzo

Ore 10:30 50 km Mass Start tc maschile – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO OSLO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay 2 (quest’ultima solo la 50 km femminile)

Diretta Live testuale: OA Sport