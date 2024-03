Calendario Campionati Italiani nuoto 2024 oggi: orari 6 marzo, ordine delle gare, dove vederli in tv e streaming

Seconda giornata di gare negli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Il day-2 vedrà le batterie iniziare alle 10.00, mentre le Finali, divise per categorie (Giovani, B, assoluta), prenderanno il via nel pomeriggio dalle 17.30. Un’altra chance per conquistare titoli, ma anche ottenere il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi.

A questo proposito, sarà interessante quanto accadrà nei 100 dorso. Assente Thomas Ceccon che in questi campionati farà altro nel suo programma di gare, Michele Lamberti è atteso a un crono considerevole. Dopo aver ben impressionato nei 50 dorso, le possibilità per far bene nella doppia distanza ci sono tutte. Vedremo se il figlio del grande Giorgio saprà ottenere il tempo-limite richiesto per volare ai Giochi.

Grande curiosità c’è poi nei 100 rana, privi anche in questo caso del numero uno, Nicolò Martinenghi. Federico Poggio e Ludovico Blu Art Viberti sono gli atleti che vorranno assicurarsi la carta olimpica. Ci sarà un posto solo a disposizione, visto che Tete ha già centrato l’obiettivo per quanto fatto a Doha.

La seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione sarà trasmessa in diretta televisiva esclusivamente per le Finali; in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2, sia per quanto concerne la sessione mattutina che per la sessione pomeridiana.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2024

Mercoledì 6 marzo

Sessione mattutina

10:00 DONNE 50 m Dorso – Eliminatorie

10:10 UOMINI 50 m Farfalla – Eliminatorie

10:20 DONNE 100 m Farfalla – Eliminatorie

10:32 UOMINI 100 m Dorso – Eliminatorie

10:47 DONNE 200 m Rana – Eliminatorie

11:14 UOMINI 100 m Rana – Eliminatorie

11:36 DONNE 200 m Stile Libero – Eliminatorie

Sessione serale

17:30 DONNE 50 m Dorso – Finale Giovani

DONNE 50 m Dorso – Finale

17:38 UOMINI 50 m Farfalla – Finale Giovani

UOMINI 50 m Farfalla – Finale

17:46 DONNE 100 m Farfalla – Finale Giovani

DONNE 100 m Farfalla – Finale

18:07 UOMINI 100 m Dorso – Finale Giovani

UOMINI 100 m Dorso – Finale

18:20 DONNE 200 m Rana – Finale Giovani

DONNE 200 m Rana – Finale

18:43 UOMINI 100 m Rana – Finale Giovani

UOMINI 100 m Rana – Finale

18:55 DONNE 200 m Stile Libero – Finale Giovani

DONNE 200 m Stile Libero – Finale

19:20 UOMINI 4×200 m Stile Libero – Serie

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo le Finali) delle 17.30

Diretta streaming: RaiPlay (solo le Finali)

Diretta Live testuale: OA Sport