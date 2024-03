Calendario biathlon oggi: orari 3 marzo Oslo, programma, tv, streaming, startlist

Oggi, domenica 3 marzo, andranno in scena a Oslo-Holmenkollen (Norvegia), la single mixed relay e la staffetta mista, nell’appuntamento valido per la Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi scandinave si prospettano gare aperte a qualsiasi risultato e scopriremo in che modo le condizioni climatiche andranno a influenzarne l’andamento.

Nel format a coppie miste, che prenderà il via alle 12.45, l’Italia potrà contare su Samuela Comola e Didier Bionaz. La gara si struttura in modo che siano le donne a percorrere prima e terza frazione, mentre agli uomini toccheranno la seconda e l’ultima parte della prova. Si spera di avere un rendimento al poligono adeguato, in maniera tale da potersela giocare con le squadre più forti, come Francia, Norvegia, Germania e Svezia.

Alle 14.45 sarà la volta del quartetto tricolore che vedrà al via Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Spetterà agli uomini concludere e il rendimento nelle sessioni di tiro, anche in questo caso, sarà determinante. La sappadina sarà il punto di riferimento della squadra, posizionata in seconda frazione. Ci si augura che soprattutto Giacomel trovi maggior stabilità al poligono.

La giornata dedicata alle staffette (single mixed e mista) in programma a Oslo-Holmenkollen, terzultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su Eurovision Sports Live. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due gare sulle nevi norvegesi.

CALENDARIO BIATHLON OGGI

Domenica 3 marzo

Ore 12.45 Single mixed relay a Oslo Holmenkollen (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Ore 14.45 Staffetta mista a Oslo Holmenkollen (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SINGLE MIXED RELAY

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r ARNEKLEIV Juni F

1-2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M

2 FRA – FRANCE

2-1 r JEANMONNOT Lou F

2-2 g JACQUELIN Emilien M

3 GER – GERMANY

3-1 r GROTIAN Selina F

3-2 g STRELOW Justus M

4 SWE – SWEDEN 2

4-1 r MAGNUSSON Anna F

4-2 g SAMUELSSON Sebastian M

5 ITA – ITALY

5-1 r COMOLA Samuela F

5-2 g BIONAZ Didier M

6 AUT – AUSTRIA

6-1 r GANDLER Anna F

6-2 g KOMATZ David M

7 SUI – SWITZERLAND 3

7-1 r HAECKI-GROSS Lena F

7-2 g HARTWEG Niklas M

8 USA – UNITED STATES

8-1 r IRWIN Deedra F

8-2 g WRIGHT Campbell M

9 FIN – FINLAND

9-1 r MINKKINEN Suvi F

9-2 g INVENIUS Otto M

10 SLO – SLOVENIA 4

10-1 r LAMPIC Anamarija F

10-2 g VIDMAR Anton M

11 LAT – LATVIA

11-1 r BENDIKA Baiba F

11-2 g RASTORGUJEVS Andrejs M

12 EST – ESTONIA

12-1 r ERMITS Regina F

12-2 g ZAHKNA Rene M

13 UKR – UKRAINE 5

13-1 r DMYTRENKO Khrystyna F

13-2 g PIDRUCHNYI Dmytro M

14 CZE – CZECHIA

14-1 r JISLOVA Jessica F

14-2 g MARECEK Jonas M

15 POL – POLAND

15-1 r SIDOROWICZ Natalia F

15-2 g GUNKA Kacper M

16 MDA – MOLDOVA 6

16-1 r MAKAROVA Aliona F

16-2 g MAKAROV Maksim M

17 KOR – KOREA

17-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F

17-2 g LAPSHIN Timofei M

18 ROU – ROMANIA

18-1 r TOLMACHEVA Anastasia F

18-2 g SHAMAEV Dmitrii M

19 LTU – LITHUANIA 7

19-1 r ZHURAUSKAITE Lidiia F

19-2 g STROLIA Vytautas M

20 BUL – BULGARIA

20-1 r ZDRAVKOVA Maria F

20-2 g SINAPOV Anton M

21 KAZ – KAZAKHSTAN

21-1 r SKRIPKINA Alina F

21-2 g DYUSSENOV Asset M

22 CRO – CROATIA 8

22-1 r KOZICA Anika F

22-2 g CRNKOVIC Kresimir M

23 BEL – BELGIUM

23-1 r LIE Lotte F

23-2 g CLAUDE Florent M

STARTLIST STAFFETTA MISTA

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r TANDREVOLD Ingrid Landmark F

1-2 g LIEN Ida F

1-3 y BOE Tarjei M

1-4 b BOE Johannes Thingnes M

2 FRA – FRANCE

2-1 r SIMON Julia F

2-2 g CHAUVEAU Sophie F

2-3 y CLAUDE Fabien M

2-4 b FILLON MAILLET Quentin M

3 ITA – ITALY

3-1 r AUCHENTALLER Hannah F

3-2 g VITTOZZI Lisa F

3-3 y HOFER Lukas M

3-4 b GIACOMEL Tommaso M

4 SWE – SWEDEN 2

4-1 r BRORSSON Mona F

4-2 g OEBERG Elvira F

4-3 y NELIN Jesper M

4-4 b PONSILUOMA Martin M

5 SUI – SWITZERLAND

5-1 r BASERGA Amy F

5-2 g GASPARIN Aita F

5-3 y BURKHALTER Joscha M

5-4 b FINELLO Jeremy M

6 GER – GERMANY

6-1 r HETTICH-WALZ Janina F

6-2 g SCHNEIDER Sophia F

6-3 y DOLL Benedikt M

6-4 b NAWRATH Philipp M

7 CZE – CZECHIA 3

7-1 r VOBORNIKOVA Tereza F

7-2 g DAVIDOVA Marketa F

7-3 y KRCMAR Michal M

7-4 b MIKYSKA Tomas M

8 AUT – AUSTRIA

8-1 r HAUSER Lisa Theresa F

8-2 g ROTHSCHOPF Lea F

8-3 y UNTERWEGER Dominic M

8-4 b EDER Simon M

9 UKR – UKRAINE

9-1 r PETRENKO Iryna F

9-2 g KRYVONOS Anna F

9-3 y PRYMA Artem M

9-4 b LESIUK Taras M

10 BEL – BELGIUM 4

10-1 r CLOETENS Maya F

10-2 g BOUVARD Eve F

10-3 y BEAUVAIS Cesar M

10-4 b MACKELS Marek M

11 SLO – SLOVENIA

11-1 r KLEMENCIC Polona F

11-2 g LAMPIC Anamarija F

11-3 y DOVZAN Miha M

11-4 b FAK Jakov M

12 EST – ESTONIA

12-1 r KUELM Susan F

12-2 g TOMINGAS Tuuli F

12-3 y SIIMER Kristo M

12-4 b RAENKEL Raido M

13 POL – POLAND 5

13-1 r JAKIELA Joanna F

13-2 g MAKA Anna F

13-3 y BRYN Patryk M

13-4 b NEDZA-KUBINIEC Andrzej M

14 USA – UNITED STATES

14-1 r IRWIN Deedra F

14-2 g LEVINS Chloe F

14-3 y DOHERTY Sean M

14-4 b BROWN Jake M

15 FIN – FINLAND

15-1 r LEHTONEN Venla F

15-2 g KERANEN Noora Kaisa F

15-3 y HARJULA Tuomas M

15-4 b SEPPALA Tero M

16 BUL – BULGARIA 6

16-1 r DIMITROVA Valentina F

16-2 g HRISTOVA Lora F

16-3 y ILIEV Vladimir M

16-4 b TODEV Blagoy M

17 LTU – LITHUANIA

17-1 r KOCERGINA Natalja F

17-2 g TRAUBAITE Judita F

17-3 y FOMIN Maksim M

17-4 b KAUKENAS Tomas M

18 KAZ – KAZAKHSTAN

18-1 r VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO G. F

18-2 g YEGOROVA Polina F

18-3 y MUKHIN Alexandr M

18-4 b KIREYEV Vladislav M

19 MDA – MOLDOVA 7

19-1 r STREMOUS Alina F

19-2 g GHILENKO Alla F

19-3 y USOV Mihail M

19-4 b MAGAZEEV Pavel M

20 LAT – LATVIA

20-1 r BULINA Sanita F

20-2 g SABULE Annija F

20-3 y BIRKENTALS Renars M

20-4 b MISE Edgars M

21 ROU – ROMANIA

21-1 r CHIRKOVA Elena F

21-2 g MEZDREA Andreea F

21-3 y COLTEA George M

21-4 b PUCHIANU Cornel M

22 KOR – KOREA 8

22-1 r KO Eunjung F

22-2 g CHOI Yoonah F

22-3 y LAPSHIN Timofei M

22-4 b STARODUBETS Aleksandr M

23 SVK – SLOVAKIA

23-1 r REMENOVA Maria F

23-2 g REMENOVA Zuzana F

23-3 y CESNEK Damian M

23-4 b SKLENARIK Tomas M