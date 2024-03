Calcio: Udinese corsara all’Olimpico, Lazio battuta 1-2. Fischi per i biancocelesti nella 28a di Serie A

Nel posticipo della 28a giornata di Serie A 2023-2024 colpo esterno per l’Udinese, importante perché consente di allontanare un po’ la caldissima zona salvezza (13° posto). Battuta la Lazio allo Stadio Olimpico per 1-2; i biancocelesti sono alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite e restano noni a quota 40.

Non passano che quattro minuti e Zaccagni colpisce il palo, facendo vibrare vanamente l’Olimpico con un tiro a giro. I primi minuti sono tutti favorevoli alla Lazio, con l’Udinese che di fatto non esce mai dalla metà campo difensiva. Il canovaccio continua, costante e incessante, fin oltre la mezz’ora (con Zaccagni che spedisce alto un bel cross di Felipe Anderson). I bianconeri emergono al 33′ con Lovric da fuori area, poi Provedel deve superarsi su Kamara in scivolata. I friulani continuano a rendersi pericolosi, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Pronti via, e alla ripresa c’è subito il gol di Lucca. Sul cross di Thauvin per Kamara è lui a intervenire sulla traiettoria, Provedel non può nulla. Passano due minuti e arriva il pareggio, che poi è un autogol perché sul cross al centro di Zaccagni c’è la deviazione di Giannetti che spiazza l’incolpevole Okoye. Lo show continua al 51′, quando Zarraga riporta avanti l’Udinese, grazie a un pallone ben servito da Thauvin e a un piatto che finisce nell’angolo.

La Lazio cerca di metterci tutto ciò che ha per trovare il pari. Lazzari spreca un contropiede tirando addosso a Okoye, ed è la più grande delle occasioni molto a lungo e prima della girandola di sostituzioni. Tra cambi (uno dei quali, al 60′, fa arrabbiare Immobile quando sostituito da Castellanos) e altre evenienze ci sono sette minuti di recupero che si protraggono ancora, e all’interno dei quali Perez si vede sventolare davanti il cartellino rosso per somma di ammonizioni dopo aver strattonato Zaccagni. L’Udinese finisce in 10, la Lazio con problemi per Provedel e soprattutto a tenere a bada i fischi dei propri tifosi alla fine del 12° minuto di recupero, quello che significa fine.

LAZIO-UDINESE 1-2

GOL: 47′ Lucca (U), 49′ aut. Giannetti (L), 51′ Zarraga (U)

LAZIO (4-3-3): Provedel (99′ Mandas); Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi (60′ Kamada), Luis Alberto (81′ Pedro); Felipe Anderson (46′ Isaksen), Immobile (60′ Castellanos), Zaccagni.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Joao Ferreira (77′ Bijol), Giannetti, Perez; Pereyra, Lovric, Zarraga, Payero (74′ Samardzic), Kamara (74′ Zemura); Thauvin (91′ Davis), Lucca.