Calcio femminile, Juventus e Fiorentina per la piazza d’onore in Serie A nel 21° turno

Prosegue la seconda fase del campionato di calcio femminile di Serie A. Titolo di campione d’Italia e piazzamento Champions League da una parte, confronti per non retrocedere dall’altra. In questo modo si svilupperà il tutto e bisognerà prestare attenzione alle due poule (Scudetto e Salvezza) per determinare i verdetti di questa stagione nella realtà nazionale.

Rimangono otto turni da affrontare e nel prossimo week end l’interesse non mancherà. Parlando di chi è in lizza per qualcosa di importante, Juventus e Fiorentina giocheranno al “Vittorio Pozzo”, con le Viola che cercheranno di insidiare la piazza d’onore delle bianconere e, nello stesso tempo, rafforzare la propria posizione per la qualificazione alla Champions. Nello stesso tempo la Juve vuol vincere per mettere un po’ di pressione alla Roma.

Le giallorosse, però, possono contare su 10 lunghezze di margine e possono gestire con un po’ di tranquillità. Questo non significa affrontare con scarsa attenzione la trasferta del 29 marzo contro l’Inter all’Arena Civica “Gianni Brera”. La formazione di Rita Guarino potrebbe creare qualche grattacapo alla squadra di Alessandro Spugna.

Venendo alla questione “Salvezza”, il Napoli giocherà al Giuseppe Piccolo contro una Sampdoria in grande spolvero in questa fase, trascinata da una strepitosa Tori Dellaperuta, in grado di siglare cinque gol in questa seconda fase. In conclusione, derby lombardo tra il Como e il Milan, con le rossonere che vorranno far valere il peso del proprio roster.