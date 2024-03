Calcio femminile: cominciano le puole scudetto e salvezza. In campo Fiorentina e Juve

Dopo la pausa riservata alle Nazionali e la parentesi delle semifinali di Coppa Italia riparte finalmente la Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Nel massimo Campionato cominceranno le fase finali: la poule scudetto e la poule salvezza, dove ogni singola partita sarà decisiva.

In questo weekend si svolgeranno quattro partite, due per la poule scudetto e due per quella salvezza. Sabato 16 marzo alle 15:00 scenderanno in campo nella fase vincitori Sassuolo e Fiorentina in una sfida dalle mille insidie: da una parte la Viola vuole rimanere aggrappata alla Juventus, al momento lontana soltanto quattro punti, dall’altro le emiliane sono intenzionate a continuare il ruolo di mina vagante, con l’obiettivo di dare fastidio a tutte le avversarie.

Domenica 17, alle 16:00, sarà invece la volta del match tra l’Inter e appunto le bianconere: un match da non sottovalutare per la Juve che, dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia contro la compagine toscana, affronterà la sfida con le nerazzurre con il fuoco negli occhi.

Nella fase salvezza non saranno due partite facili per i due team campani: il Pomigliano fanalino di coda dovrà infatti fare i conti con’avversaria solida come la Sampdoria (ore 12:30 di sabato 16 marzo), mentre il Napoli dovrà arginare il Como (12:30) di domenica 17 marzo. Per entrambe sarà vietato sbagliare, vista la loro posizione in classifica oltremodo proibitiva.