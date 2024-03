Calcio a 5, Francesca Salvatore: “Stiamo andando nella direzione giusta. Vogliamo partecipare ai Mondiali”

Nella settimana che porta alla doppia amichevole contro l’Ucraina, la nazionale italiana femminile di calcio a 5 è pronta a far vedere di essere sempre di più una delle squadre di riferimento di questa disciplina a livello continentale e non solo.

Lunedì 18 e martedì 19 marzo, con calcio d’inizio prima alle 20 e poi alle 19 a Taranto, le azzurre non vedono l’ora di mettere in mostra quel gioco e quell’identità che le ha portate ad aggiudicarsi, ad esempio, il 3 Nations Tournament un mese fa nella rassegna contro Finlandia e Svezia.

A tal proposito, nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, la ct Francesca Salvatore ha dichiarato: “Confrontarci con le migliori squadre d’Europa è per noi motivo di stimolo e crescita: ci permette di lavorare sulle criticità e di rafforzare i nostri punti di forza. I buoni risultati ottenuti con la Spagna e col Portogallo nelle ultime uscite ci motivano a fare ancora meglio e la cultura per il lavoro ci spinge in questa direzione”.

Poi ha aggiunto: “Ci tengo a ringraziare il comune per l’ospitalità. Da sportiva ho tanti bei ricordi legati a Taranto, ci impegneremo affinché il pubblico possa divertirsi, perché noi in campo lo facciamo. La nazionale è di tutti, è itinerante e ogni volta che troviamo un’accoglienza come quella avuta qui è per noi un valore aggiunto. Se facciamo squadra, se siamo tutti uniti, possiamo fare grandi cose, come sognare di partecipare al Mondiale: la nostra forza viene dalla squadra, a cui tutti quanti apparteniamo”.