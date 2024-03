L’Inter saluta la Champions League. L’Atletico Madrid passa ai rigori, Martinez calcia alto

L’Inter è stata eliminata dalla Champions League. I neroazzurri hanno perso ai calci di rigore al Wanda Metropolitano, cedendo al cospetto dell’Atletico Madrid. Dopo la vittoria per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale e dopo essere passati in vantaggio nell’incontro di ritorno nella capitale spagnola con il sigillo di Dimarco, gli uomini di Simone Inzaghi hanno subito la rimonta dei biancorossi per opera di Griezmann e Depay e poi si sono inchinati dal dischetto. Letali gli errori di Klaassen e Sanchez, i cui tiri sono stati parati da Oblak, poi Lautaro Martinez ha calciato alto. Enormi rimpianti per il gol divorato da Thuram sull’1-1 nel secondo tempo. Non ci sono più squadre italiane nella massima competizione europea.

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Inter ha insistito nella propria manovra nella parte iniziale del primo tempo, ha arginato i tentativi dei padroni di casa e ha trovato il meritato gol del vantaggio al 33′: Barella viene lanciato sulla sinistra, perfetto cross al centro per l’accorrente Dimarco, che insacca da distanza ravvicinata. L’Inter non riesce però ad amministrare il vantaggio e due minuti più tardi l’Atletico Madrid pareggia: rimpalli al limite dell’area, Pavard svirgola, il pallone arriva nei paraggi di Griezmann, che si gira e segna di forza.

L’Atletico Madrid costruisce di più nella parte iniziale del secondo tempo, ma senza creare particolari occasioni da gol. L’Inter crea due chance ghiottissime: al 75′ Thuram si divora un gol enorme calciando alto su invito di Lautaro Martinez, all’82mo minuto Barella calcia debolmente verso Oblak sempre su proposta di Lautaro. I neroazzurri sono un po’ in ginocchio e gli spagnoli tentano il tutto per tutto: Depay colpisce il palo all’85mo minuto, poi all’87mo proprio Depay scappa alla marcatura di de Vrij e insacca in diagonale.

L’Inter è in confusione totale e al 93′ l’Atletico Madrid ha addirittura l’occasione per chiudere i conti, ma Griezmann calcia alto da posizione favorevole. Si va ai supplementari. Al 94′ Thuram colpisce male di testa nel cuore dell’area di rigore, due minuti più tardi Sommer è miracoloso su Depay. Le squadre sono stanche, l’Inter si fa preferire ma senza creare nulla di concreto e si va così ai calci di rigore.

Botta di Calhanoglu, Depay risponde con una sassata (1-1). Sanchez tira centrale e Oblak para, Sommer risponde stoppando Niguez nello stesso modo (1-1). Klaassen prova ad angolare, ma Oblak para ancora una volta; Riquelme spiazza Sommer e l’Atletico Madrid passa in vantaggio dopo tre rigori (2-1). Acerbi è glaciale, Correa non sbaglia (3-2). Lautaro Martinez calcia alto e l’Inter viene eliminata.