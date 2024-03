Boxe, Salvatore Cavallaro surclassa Ismael e avanza al preolimpico di Busto Arsizio

Salvatore Cavallaro ha esordito con una bella vittoria nel torneo preolimpico di boxe, in corso di svolgimento alla E-Work Arena di Busto Arsizio. Il pugile italiano ha sconfitto l’iracheno Karrar Hayder Ismael con uno schiacciante verdetto unanime (5-0) e si è così qualificato ai sedicesimi di finale nella categoria fino a 71 kg.

L’azzurro tornerà sul ring nella mattinata di giovedì 7 marzo per fronteggiare il bulgaro Rami Mofid Kirwan, che all’esordio ha regolato Merven Clair dalle Mauritius. Si tratterà di un match decisamente rognoso per il nostro portacolori, visto che il 23enne avversario si spinse fino ai quarti di finale agli ultimi Mondiali, dove perse contro il poi futuro campione Yonelis Hernandez. Il nostro portacolori, invece, si fermò agli ottavi contro l’ungherese Pylup Akilov, ma nel 2021 riuscì a conquistare la medaglia di bronzo iridata, senza dimenticare che è salito sul terzo gradino del podio per tre volte agli Europei.

Salvatore Cavallaro è stato il primo italiano, in campo maschile, ad avere vinto un incontro in questo torneo di qualificazione ai Giochi di Parigi 2024, dopo le sconfitte al primo turno di Federico Serra e Francesco Iozia. Nella sua categoria di peso vengono messi in palio quattro pass per la rassegna a cinque cerchi, dunque bisognerà raggiungere le semifinali per meritarsi il biglietto avente per destinazione la capitale francese. In caso di successo contro Kiwan, servirà imporsi anche in altri due incontri, tra domenica sera e lunedì sera, per poter far festa e non doversi aggrappare all’ultimo torneo preolimpico su scala mondiale, in programma a maggio a Bangkok (Thailandia).