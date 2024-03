Boxe, Mike Tyson torna a combattere! Match a 58 anni contro uno youtuber, Netflix organizza

Mike Tyson tornerà sul ring per combattere. Lo farà dopo aver compiuto 58 anni, il prossimo 20 luglio all’AT&T Stadium di Arlington (Texas, USA). Una delle più grandi icone assolute del pugilato indosserà nuovamente i guantoni per affrontare il celebre youtuber Jake Paul in un incontro di esibizione che sarà trasmesso sulla piattaforma streaming Netflix, che ha annunciato l’evento insieme alla Most Valuable Promotions (MVP).

Il già Campione del Mondo dei pesi massimi incrocerà un rivale di trentuno anni più giovane e che da poco ha mosso i suoi primi messi nella nobile arte: “È cresciuto in modo significativo come pugile nel corso degli anni, quindi sarà molto divertente vedere cosa possono fare la volontà e l’ambizione di un ‘ragazzo’ contro l’esperienza e l’attitudine di un GOAT“.

Mike Tsyon ha combattuto per l’ultima volta il 28 novembre 2020 contro Roy Jones Jr., pareggiando al termine di una sfida di esibizione durata otto round. Il fenomeno statunitense aveva chiuso la propria carriera da professionista l’11 giugno 2005, quando perse contro Kevin McBride. Negli ultimi anni si era parlato a lungo di un possibile terzo atto contro Evander Holyfield, a cui aveva morso l’orecchio nel leggendario scontro del 1997, ma poi non se ne era fatto nulla.

Jake Paul ha 27 anni e vanta un record di nove vittorie e una sconfitta, l’ultimo match risale allo scorso 15 dicembre quando mandò al tappeto il connazionale Andre August a Orlando. Suo fratello Logan sfidò addirittura Floyd Mayweather nel 2021. Per il momento gli accordi sulle borse economiche non sono stati svelati.