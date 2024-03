Boxe, Federico Serra subito eliminato nel Preolimpico di Busto Arsizio

Finisce subito il Preolimpico 2024 di Busto Arsizio per Federico Serra. Nei 48 kg, l’italiano è stato infatti sconfitto al primo turno dal filippino Rogen Ladon per verdetto non unanime dei giudici (1-4). Scende così a 8 il contingente tricolore che cerca di aggiungere posti ai 4 già conquistati per Parigi 2024.

Il combattimento di Serra, in particolare, si distingue per la certo importante carica agonistica dell’azzurro, che però paga dazio di fronte al trentenne pugile asiatico, già di grande esperienza. All’atto pratico, a un primo round meno d’impatto segue una sfida meglio posta nel secondo e terzo, ma senza possibilità di ribaltare la situazione.

Si diceva dell’esperienza di Ladon: parliamo, in questo caso, di un pugile che ha un palmares ricco di posizioni sul podio in tutto il territorio continentale, ma anche bronzo mondiale nel 2015.

Come si diceva, l’Italia conserva ancora otto rappresentanti al via, e il più prossimo a salire sul ring sarà Francesco Iozia. Per lui, domani, esordio contro il turkmeno Shukur Ovezov nei 57 kg. Per Serra, presumibilmente, ulteriore occasione a Bangkok, in Thailandia, dal 23 maggio al 3 giugno.