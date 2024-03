Scherma, il ranking olimpico aggiornato della sciabola femminile. Parigi è un po’ più vicina per le azzurre

Nella sciabola femminile resta in calendario un’altra tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 fino al 1° aprile 2024, termine ultimo per definire tutte le qualificate ai Giochi tramite i ranking olimpici a squadre, ovvero la prova decisiva di Sint-Niklaas (17 marzo), in Belgio. L’Italia della sciabola femminile è sesta, ma al quinto posto ci sono gli Stati Uniti, che prenderebbero il posto come miglior americana al di fuori delle prime 4, mentre le azzurre staccherebbero il pass come miglior europea tra il 5° ed il 16° posto.

Attenzione, però, perché al termine delle prove in calendario il peggior risultato andrà scartato: per mantenere una posizione utile alla qualificazione all’Italia basterà che gli USA non superino l’Ucraina (le statunitensi dovrebbero arrivare in finale e sperare che le ucraine non raggiungano la semifinale, oppure vincere e sperare che le ucraine non siano le finaliste perdenti), e, allo stesso tempo, tenere alle spalle la Bulgaria (per riuscirci basterà arrivare quinte oppure sperare che la Bulgaria non vinca la tappa in Belgio).

La qualificazione a squadre (144 posti per 48 squadre) per sciabola maschile, fioretto maschile e spada maschile, sciabola femminile, fioretto femminile e spada femminile avverrà in base al ranking ufficiale della FIE per squadre senior al 1° aprile 2024. Tale graduatoria sarà stabilita in base al numero di punti accumulati dal 3 aprile 2023 al 1° aprile 2024 nelle competizioni di Coppa del Mondo a squadre senior (i migliori 4 risultati su 5 tappe), ai Campionati Mondiali a squadre senior e ai Campionati Continentali a squadre senior.

Il ranking sarà determinato sommando i punti ottenuti in questi eventi ed un totale di 48 squadre, e di conseguenza 144 atleti, si qualificheranno per le gare individuali (3 per Paese). I 4 Paesi con il punteggio più alto per ogni arma e genere si qualificheranno per i Giochi, indipendentemente dalla loro zona di provenienza. Si qualificherà per Parigi 2024 anche la squadra meglio piazzata per ogni arma e genere di ciascuna delle 4 zone (Africa, America, Asia-Oceania, Europa) classificata tra il 5° e il 16° posto, ma se una zona non è rappresentata nelle posizioni di classifica menzionate, si qualificherà la miglior squadra in classifica non qualificata.

RANKING OLIMPICO SCIABOLA FEMMINILE

1 FRANCIA 373 2 UNGHERIA 304 3 COREA DEL SUD 291 4 UCRAINA 281 5 USA 258 6 ITALIA 250 7 BULGARIA 212 8 GIAPPONE 206 9 SPAGNA 197 10 AZERBAIGIAN 194 11 CINA 175 12 POLONIA 156 13 GERMANIA 147 14 GRECIA 142 15 ALGERIA 134 16 HONG KONG CINA 123

SCARTI POTENZIALI

1 FRANCIA 25 2 UNGHERIA 28 3 COREA DEL SUD 21 4 UCRAINA 32 5 USA 26 6 ITALIA 26 7 BULGARIA 22 8 GIAPPONE 21 9 SPAGNA 23 10 AZERBAIGIAN 24 11 CINA 19 12 GRECIA 0 13 GERMANIA 8 14 POLONIA 20 15 ALGERIA 8 16 MESSICO 0

RANKING SENZA GLI SCARTI POTENZIALI