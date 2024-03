Boxe, i tabelloni del preolimpico di Busto Arsizio: il cammino degli italiani, caccia ai pass per Parigi

La E-Work Arena di Busto Arsizio (in provincia di Varese) è pronta a ospitare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda la boxe. Si incomincerà domenica 3 marzo e si proseguirà fino a lunedì 11 marzo per assegnare i 49 pass a cinque cerchi (21 tra le donne e 28 tra gli uomini), nelle tredici categorie di peso che saranno protagoniste ai Giochi. Nel dettaglio: tra gli uomini 4 tagliandi in palio tra 51 kg, 57 kg, 63,5 kg, 71 kg, 80 kg, 92 kg, +92 kg; tra le donne 4 biglietti per 50 kg, 54 kg, 66 kg, 75 kg, 3 per i 60 kg, 2 per i 57 kg.

Federico Serra esordirà contro il filippino Rogen Ladon tra i 51 kg. L’azzurro dovrà meritarsi il sedicesimo contro il marocchino Said Mortaji, per poi mettere nel mirino un possibile ottavo di finale contro il britannico Kiaran Macdonald (favorito contro l’ungherese Istvan Szaka e il trinidegno Jaleel Jokhu). Il quarto di finale decisivo potrebbe essere contro l’irlandese Sean Mari, favorito in quello spicchio di tabellone.

Salvatore Cavallaro aprirà contro l’iraqeno Ismael Karrar tra i 81 kg, poi uno tra il bulgaro Rami Iwan e Merven Clair dalle Mauritius. Ottavo di finale possibile contro il kirgizo Syrgak Abdyzhapar o il croato Petar Knezevic, poi un eventuale quarto tutto da vivere probabilmente contro l’irlandese Aidan Walsh.

Francesco Iozia esordirà contro il turkmeno Shukur Ovezov tra i 57 kg, poi uno tra il venezuelano Finol e l’iraniano Shahbakhsh e il possibile ottavo contro il tedesco Yildrim, più quotato in quello spicchio. Gianluigi Malanga incrocerà il colombiano Viafora tra i 63,5 kg: ostacolo insidioso per meritarsi uno tra il filippino Fajardo e il portoghese Monteiro. Ottavo di finale tutto da decifrare contro uno tra il pakistano Ibrahim, il thailandese Wongsuwan, il venezuelano Cova e lo slovaccho Tanko.

Diego Lenzi esordirà direttamente ai sedicesimi tra i +92 kg contro il kirgizo Toktosun, poi agli ottavi uno tra lo spagnolo Ghadfa e il ghanese Ahondjo. Ai quarti potrebbe esserci il turco Acik Yusuf. Sirine Chaarabi gode di un bye al primo turno ed entrerà in gioco ai sedicesimi di finale tra le 54 kg per incrociare la vincente del confronto tra la nepalese Teli Anjani e la polacca Sandra Drabik, poi un possibile ottavo contro la vincente della sfida tra la spagnola Marta Lopez Del Arbol e la messicana Alondra Sanchez. Il possibile quarto di finale decisivo potrebbe essere contro la taiwanese Huang Hsiao Wen.

Bye al primo turno anche per Alessia Mesiano tra le 60 kg, prima di incrociare una tra la portoricana Tapia e la svedese Alexiusson ai sedicesimi. A seguire un possibile incrocio con l’armena Kocharyan o la messicana Solis. Angela Carini apre contro la colombiana Gabriela Camilo tra le 66 kg, poi dovrà vedersela con la giapponese Mai Kito ed eventualmente agli ottavi avrebbe una tra la canadese Sara Kali e la lettone Kitija Zarberga. Melissa Gemini apre ai sedicesimi di finale dei 75 kg contro la polacca Etzbieta Wojcik, agli ottavi avrebbe la vietnamita Diem Quynh Luu e ai quarti una tra Eseta Flint, Patricia Mbata, Keidy Guevara e Monika Langerova.