Boxe, Angela Carini liquida Kito e continua a inseguire le Olimpiadi: Parigi è a due vittorie

Angela Carini ha surclassato la giapponese Mai Kito con un nitido verdetto unanime (5-0: quattro 30-27 e un 29-28) e si è così qualificata agli ottavi di finale nel tabellone riservato alle 66 kg al preolimpico di boxe in corso di svolgimento alla E-Work Arena di Busto Arsizio (in provincia di Varese). La pugile italiana ha impostato un match propositivo e di carattere, tenendo sempre in mano il controllo del ring e gestendo un’avversaria che poteva rivelarsi particolarmente insidiosa.

La 25enne campana, che nel 2019 fu argento ai Mondiali (tra le 64 kg) e agli Europei (tra le 69 kg), tornerà sul ring nella serata di sabato 9 marzo per affrontare la canadese Sara Kali, che oggi ha avuto la meglio sulla lettone Kitua Zarberga. In questa categoria di peso si assegnano quattro pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, dunque la nostra portacolori è a un paio di vittorie dalla rassegna a cinque cerchi. Se la missione non dovesse essere completata, allora si sarà rimandati a un’ultima occasione: il torneo su base mondiale previsto a maggio a Bangkok (Thailandia).

Angela Carini, che ai Giochi di Tokyo 2020 (venne eliminata dalla taiwanese Chen per split decision agli ottavi di finale, ai tempi era tra le 69 kg), si è messa in splendida mostra attaccando a spron battuto e portando una grande quantità di colpi al corpo della nipponica, accorciando sempre le distanze e impedendo alla rivale di controbattere. L’azzurra ha più volte messo in grande difficoltà la pugile asiatica, non concedendole respiro e tramortendo la sua guardia nel corso dei nove minuti di combattimento.

Prova di carattere da parte della nostra portacolori, che sta dimostrando di essere in ottima forma fisica e di avere tutte le carte in regola per puntare a Parigi 2024. Domani toccherà ad Alessia Mesiano inseguire il pass olimpico (farà festa tra le 60 kg se batterà la kosovara Donjeta Sadiku, altrimenti avrà un’altra chance nella finale per il terzo posto), mentre in serata Sirine Charaabi incrocerà la spagnola Marta Lopez Del Arbol negli ottavi di finale della categoria fino a 54 kg.