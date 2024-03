Bolelli/Vavassori possono salire al 1° posto nella classifica ATP Race di doppio! Cosa deve accadere ad Indian Wells

Simone Bolelli e Andrea Vavassori stanno vivendo una prima parte di stagione a dir poco straordinaria nel doppio, in cui hanno collezionato una serie di risultati importanti come la finale agli Australian Open, il trionfo all’ATP 250 di Buenos Aires e adesso l’approdo alle semifinali nel Masters 1000 di Indian Wells dopo la vittoria di ieri sul tandem americano Lammons/Withrow.

Un rendimento di alto profilo che ha proiettato inevitabilmente la coppia azzurra nelle zone alte della classifica mondiale di specialità e ad un passo dalla qualificazione olimpica per Parigi. Bolelli/Vavassori occupano inoltre la seconda posizione provvisoria nella Race, che prende in considerazione solamente i punti ottenuti nell’anno solare 2024 e promuove otto coppie alle Finals di Torino.

Gli azzurri, grazie al percorso effettuato sin qui sul cemento californiano, sono balzati a quota 1990 punti avvicinandosi così a -250 dai leader Rohan Bopanna/Matthew Ebden (vincitori dell’Open d’Australia). Il duo formato dal veterano indiano e dallo specialista australiano è stato però eliminato ai sedicesimi e quindi non potrà accumulare altri punti almeno per questa settimana.

Bolelli e Vavassori hanno dunque una bella occasione per operare il sorpasso in vetta alla Race, anche se per completare l’impresa sarà necessario vincere il torneo. Una eventuale sconfitta in finale porterebbe infatti i nostri portacolori a quota 2230 punti, a -10 da Bopanna/Ebden, mentre il titolo a Indian Wells porterebbe la coppia italiana ampiamente al comando con 2630 punti.