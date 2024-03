A che ora Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi in tv: programma semifinale Indian Wells, dove vederla, streaming

Continua la fantastica stagione di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dopo aver raggiunto la finale agli Australian Open e al torneo di Buenos Aires e la semifinale a Rio de Janeiro, la coppia azzurra si è spinta anche nel Masters 1000 di Indian Wells fino alle semifinali, dove affronteranno il doppio composto dallo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos.

Bolelli/Vavassori hanno sconfitto agevolmente nei quarti di finale il doppio americano composto da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow in due set con il punteggio di 7-6 6-1. Un’ottima prestazione da parte della coppia italiana, che continua a confermarsi una delle migliori in questa stagione.

Sarà comunque una semifinale davvero molto complicata contro Granollers e Zeballos, che arrivano anche riposati all’incontro dopo aver sfruttato il ritiro del duo francese composto da Mahut e Roger-Vasselin.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, match valevole per le semifinali del doppio maschile del Masters 1000 di Indian Wells. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (dipende dalla contemporaneità con altri match degli italiani). In streaming su SkyGo e Now TV. Inoltre c’è il sistema Sky Sport Plus, che è disponibile sul canale Sky Sport Tennis premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI – GRANOLLERS/ZEBALLOS INDIAN WELLS 2024

Mercoledì 13 Marzo 2024 – Campo 3

2° Match non prima delle 21.30: Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos

In precedenza dalle 20.00

Melichar-Martinez/Perez – Kichenok/Ostapenko

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI – GRANOLLERS/ZEBALLOS INDIAN WELLS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (dipende dalla contemporaneità con altri match degli italiani). Sky Sport Plus.

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport