Bob: tripletta tedesca a metà gara nel 2 femminile ai Mondiali, guida Lisa Buckwitz

Vola la Germania nella prima giornata dei Mondiali di bob a Winterberg dedicati al 2 al femminile: davanti al pubblico di casa si esaltano le teutoniche che per ora stanno monopolizzando il podio.

Al comando troviamo Lisa Buckwitz che, con il miglior tempo nella seconda run, ha chiuso a metà gara con il parziale di 1:51.88. Attaccate però le connazionali: Laura Nolte dista 4 centesimi, Kim Kalicki 6, tutto davvero apertissimo nella lotta per le medaglie e per l’oro.

Germania e poi tutte le altre, lontanissime: la battaglia per il podio è già chiusa, in quarta posizione infatti troviamo Kaysha Love a 72 centesimi, in quinta Bree Walker a 74 e in sesta l’altra americana Elana Meyers Taylor a 82.

Come accaduto nel monobob al femminile, anche in questa disciplina non c’erano azzurre iscritte alla gara.