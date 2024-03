Biathlon, Sturla Holm Laegreid vince la mass start di Oslo! 22° Tommaso Giacomel

Si chiude la seconda giornata di gare ad Oslo Holmenkollen, in Norvegia, dove la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon prosegue con la 15 km mass start maschile, che viene vinta dal norvegese Sturla Holm Laegreid davanti al tedesco Benedikt Doll ed allo svedese Jesper Nelin. In casa Italia 22° posto per Tommaso Giacomel e 26ma posizione per Didier Bionaz.

Il norvegese Sturla Holm Laegreid (1 errore al poligono) si impone in 37’52″0, andando a precedere il tedesco Benedikt Doll (2 bersagli mancati), secondo a 6″4, e lo svedese Jesper Nelin (19/20 al tiro), terzo a 9″9. Francesi giù dal podio: quarto Fabien Claude (2 errori al tiro) a 15″4, quinto Emilien Jacquelin (3 bersagli mancati) a 17″7.

Sesta piazza per il tedesco Philipp Nawrath (19/20 al poligono) a 18″6, settimo posto per il norvegese Tarjei Boe (3 errori tutti nell’ultima serie) a 20″0, ottava posizione per l’autore dell’unico 20/20 di giornata, il tedesco Justus Strelow, a 33″1. Nono lo svedese Martin Ponsiluoma (4 errori) a 41″7, decimo il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen (4 bersagli mancati) a 52″4.

In casa Italia finiscono nelle retrovie gli unici due azzurri al via: 22° posto per Tommaso Giacomel, che commette sette errori al poligono chiudendo a 2’06″0, mentre si classifica 26° Didier Bionaz, il quale manca sei bersagli e finisce a 2’32″8.

In classifica generale comanda Johannes Thingnes Boe con 878 punti contro gli 819 del fratello maggiore Tarjei, mentre nella graduatoria di specialità guida Johannes Dale-Skjevdal con 174 punti contro i 166 di Vetle Sjaastad Christiansen.