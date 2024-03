Combinata nordica: rimonta vincente della Norvegia nella team sprint, lontane le squadre italiane

Manca Jarl Magnus Riiber, ma trionfa sempre la Norvegia nella Coppa del Mondo di combinata nordica. Prima volta in stagione per la team sprint con 2×7,5 km e salto dall’HS130 in quel di Lahti, in Finlandia.

Dopo una prova dal trampolino non convincente i norvegesi Jens Luraas Oftebro e Joergen Graabak sono stati eccezionali nel fondo andando a recuperare prima il distacco dalle squadre in avanscoperta, poi attaccando nell’ultima frazione con Graabak a tirare la stoccata decisiva proprio nel tratto conclusivo.

Battute l’Austria di Stefan Rettenegger e Johannes Lamparter e la Germania II di Manuel Faisst e Vinzenz Geiger. Totalmente crollata Germania I di Weber/Schmid, in testa dopo il salto.

In casa Italia decima posizione per Aaron Kostner/Raffaele Buzzi, mentre crolla in quattordicesima piazza Italia I con Iacopo Bortolas e Samuel Costa.