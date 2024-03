Biathlon, startlist mass start femminile Oslo 2024: orari, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Domani, sabato 2 marzo proseguirà ad Oslo, in Norvegia, la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: la prima gara della seconda giornata sarà la 12.5 km mass start femminile delle ore 13.20, che vedrà al via le 30 atlete che hanno ottenuto la qualificazione dopo l’individuale odierna.

L’Italia al momento sarebbe rappresentata da una sola azzurra, ovvero Lisa Vittozzi, automaticamente qualificata alla gara in quanto facente parte delle prime 25 della classifica generale di Coppa del Mondo, la quale avrà il pettorale 3.

Hannah Auchentaller, invece, è inserita tra le riserve e dovrà sperare nella rinuncia di una delle 5 qualificate tramite punteggio accumulato ad Oslo, oppure nelle rinunce di due tra le 25 qualificate tramite classifica di Coppa del Mondo, per prendere parte alla gara.

La diretta tv della 12.5 km mass start femminile della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon sarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di eurosport.it e discovery+, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON

Sabato 2 marzo 2024

Ore 13.20: 12.5 km mass start femminile Oslo Holmenkollen (Norvegia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON

Qualificate tramite classifica di Coppa del Mondo

1 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR

2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA

3 VITTOZZI Lisa ITA

4 SIMON Julia FRA

5 OEBERG Elvira SWE

6 JEANMONNOT Lou FRA

7 HAECKI-GROSS Lena SUI

8 PREUSS Franziska GER

9 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR

10 VOIGT Vanessa GER

11 ARNEKLEIV Juni NOR

12 BRORSSON Mona SWE

13 OEBERG Hanna SWE

14 HETTICH-WALZ Janina GER

15 MAGNUSSON Anna SWE

16 CHAUVEAU Sophie FRA

17 LAMPIC Anamarija SLO

18 VOBORNIKOVA Tereza CZE

19 JISLOVA Jessica CZE

20 SKOGAN Marit Ishol NOR

21 DAVIDOVA Marketa CZE

22 DZHIMA Yuliia UKR

23 TOMINGAS Tuuli EST

24 BASERGA Amy SUI

25 MERKUSHYNA Anastasiya UKR

Qualificate tramite punteggio accumulato ad Oslo

26 LIEN Ida NOR

27 KIRKEEIDE Maren NOR

28 LIE Lotte BEL

29 GANDLER Anna AUT

30 PUFF Johanna GER

Riserve tramite classifica di Coppa del Mondo

SCHNEIDER Sophia GER

* LIE Lotte BEL

GUIGONNAT Gilonne FRA

PETRENKO Iryna UKR

Riserve tramite punteggio accumulato ad Oslo

AUCHENTALLER Hannah ITA

BENDIKA Baiba LAT

REMENOVA Zuzana SVK