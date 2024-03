Biathlon, Mondiali Junior Otepaa 2024: nelle staffette Italia quarta con gli uomini e settima con le donne

Si concludono i Mondiali junior 2024 di biathlon, andati in scena ad Otepaa, in Estonia, con le staffette di genere: non ci sono medaglie nell’ultima giornata per l’Italia, che conclude quarta nella 4×6 km femminile e nona nella 4×7.5 km maschile.

Nella 4×6 km femminile affermazione della Germania (6 ricariche utilizzate) con il crono di 1:16’46″7, davanti alla Norvegia (11 ricariche usate), seconda a 27″7, ed alla Francia (4 ricariche utilizzate), terza a 55″4. Quarto posto per l’Italia (2 giri di penalità più 12 ricariche usate) Ilaria Scattolo, Sara Scattolo, Linda Zingerle e Martina Trabucchi, con un ritardo di 3’09″6.

Nella 4×7.5 km maschile successo della Norvegia (3 giri di penalità più 12 ricariche utilizzate) con il tempo di 1:25’03″1, con un vantaggio di 56″5 sull’Ucraina (11 ricariche usate), seconda, e di 1’06″0 sulla Francia (1 giro di penalità più 10 ricariche utilizzate). L’Italia (4 giri di penalità più 10 ricariche usate) di Marco Barale, Nicolò Betemps, Felix Ratschiller e Christoph Pircher si classifica nona con un distacco di 3’50″5.