Biathlon, Haecki-Gross spunta nel vento della mass start di Oslo. Lisa Vittozzi perde altri punti da Tandrevold

La 12.5 km mass start femminile della tappa di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon, premia l’elvetica Lena Haecki-Gross, vittoriosa in una gara con tanto vento, davanti alle transalpine Julia Simon, seconda, e Lou Jeanmonnot, terza. Lisa Vittozzi acciuffa il quinto posto alle spalle della leader della classifica generale, la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, infine si classifica 14ma Hannah Auchentaller.

La svizzera Lena Haecki-Gross vince grazie ad una perfetta esecuzione nel tiro in piedi, dopo due errori a terra: l’elvetica trionfa in 35’46″3 e va a precedere di 16″8 la francese Julia Simon, la quale manca un bersaglio in ognuna delle quattro serie al poligono ma chiude comunque seconda.

Lo sprint per il gradino più basso del podio va all’altra francese Lou Jeanmonnot, terza a 22″3 con tre errori complessivi, la quale brucia la leader della classifica generale, la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (3 bersagli mancati), quarta a 23″3, davanti a Lisa Vittozzi (17/20 al tiro), quinta a 24″7, la quale perde altri cinque punti dalla vetta della graduatoria di Coppa del Mondo.

Alle spalle delle prime cinque si dilatano i distacchi: sesta la norvegese Juni Arnekleiv (4 errori) a 41″8, settima la transalpina Sophie Chauveau (4 bersagli mancati) a 50″0, ottava la ceca Tereza Vobornikova (19/20 al tiro, la migliore al poligono oggi) a 57″9, nona la svedese Elvira Oeberg (5 errori) a 59″3, decima la slovena Anamarija Lampic (6 bersagli mancati, ma di gran lunga col miglior tempo sugli sci) a 1’00″3.

Undicesima la transalpina Justine Braisaz-Bouchet (5 errori al poligono) a 1’04″5, mentre termina 14ma l’altra azzurra in gara, Hannah Auchentaller, autrice di due errori al poligono, equamente distribuiti tra le due serie in piedi, con un distacco di 1’23″7.

Nella classifica generale allunga ancora la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, che va a quota 859, a +93 su Lisa Vittozzi, ora seconda con 766. A quattro punti dall’azzurra (762) è terza la transalpina Julia Simon, la quale difende il pettorale rosso nella graduatoria di specialità con 205 punti, mentre è seconda l’elvetica Lena Haecki-Gross con 174. Sesta Lisa Vittozzi a quota 135.