Snowboardcross: italiani lontani dal podio. A Sierra Nevada vincono Bankes e la sorpresa Ulbricht

Prima di due gare individuali nel weekend sulle nevi spagnole di Sierra Nevada per la Coppa del Mondo di snowboardcross. Giornata che è andata a rilento a causa della nebbia, ma alla fine sono state portate a casa le due prove. Ci si aspettava molto dai colori italiani che però non hanno convinto a pieno, rimanendo molto lontani dalla zona podio.

Tra le donne a vincere è la britannica Charlotte Bankes che supera nella Big Final la ceca Eva Adamczykova e la francese Chloe Trespeuch, che conserva senza patemi la vetta nella classifica di Coppa.

Eliminata clamorosamente ai quarti di finale Michela Moioli che partiva con il numero uno sul pettorale dopo la migliore prestazione nella qualifica di ieri.

Al maschile arriva la sorpresa: a trionfare per la prima volta in carriera il tedesco Leon Ulbricht, classe 2004. Battuto Eliot Grondin, vincitore quattro volte in stagione, sempre più leader di Coppa, e Jake Vedder. Migliore degli azzurri Tommaso Leoni, eliminato ai quarti di finale, prima fuori Matteo Menconi, Omar Visintin e Lorenzo Sommariva.