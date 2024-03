Biathlon, Lisa Vittozzi: “Sono riuscita a gestire la pressione, non vedo l’ora che arrivi domani”

E dopo la Sprint anche l’inseguimento. Lisa Vittozzi scatenata nell’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Canmore (Canada). Sulle nevi nordamericane la sappadina è riuscita a replicare il successo nella gara dei due poligoni, portandosi a casa il successo anche nella pursuit. Una vittoria di classe e di gestione in cui l’azzurra ha saputo leggere alla perfezione la situazione e dominare la gara.

Un capolavoro con il tempo di 28’15″9 e un solo errore, precedendo quattro francesi: Lou Jeanmonnot a 12″2, Justine Braisaz-Bouchet a 19″4, Julia Simon a 1’03″2 e Gilonne Guigonnat a 1’07″6. Un risultato che le ha permesso di conquistare la Coppa di specialità, la seconda dopo quella Individuale, e soprattutto di portare il proprio vantaggio nella classifica generale sulla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (oggi solo 19ma) a 61 lunghezze, mancando solo la Mass Start domani.

“E’ meraviglioso, ho controllato la pressione nel miglior modo e sono molto contenta di come ci sono riuscita. Non ho voluto spingere all’inizio, ma lasciare sfogare le avversarie, che facessero la loro gara. Io intanto facevo la mia. E sono veramente soddisfatta di come è andata. Sono davvero contenta e non vedo l’ora di gareggiare domani“, ha dichiarato l’azzurra.

Per quanto riguarda le altre italiane, bravissima Beatrice Trabucchi, 13ma con un errore e 1’24″1 di svantaggio dalla compagna di squadra. Michela Carrara ha terminato 33ma, con 3 errori e 2’58″2 di svantaggio, Samuela Comola 35ma con 5 errori e un ritardo di 3’05″8, mentre si sono classificate 42ma Rebecca Passler con 3 errori e 3’52″9 e 57ma Hannah Auchentaller con 6 errori e oltre 6 minuti di distacco.