Biathlon, Lisa Vittozzi: “Ho centrato un grande obiettivo, l’anno prossimo voglio vincere anche in’altra specialità”

Missione compiuta. Lisa Vittozzi ha conquistato per la terza volta in carriera (la seconda consecutiva) la Coppa del Mondo individuale di biathlon. L’azzurra è riuscita nell’impresa dopo aver ottenuto il quarto posto nella 15 km di Oslo-Holmenkollen, prova valida per la terzultima tappa della rassegna itinerante.

Una gara tutt’altro che semplice per la sappadina che, dopo un avvio positivo, ha commesso due errori nei poligoni centrali, fattore che l’ha costretta a inseguire le dirette avversarie, chiudendo così a 51.2 dalla vincitrice Ingrid Landmark Tandrevold (0+0+0+1). In seconda e terza posizione si sono classificate invece la svedese Elvira Oeberg (1+1+0+0) a 28.8 ed Ida Lien (0+1+0+0) a 51.2. L’aritmetica per la sfera di cristallo è però arrivata con la trentaseiesima posizione della svizzera Lena Häcki-Gross e la sesta della tedesca Vanessa Voigt.

Grande la soddisfazione di Vittozzi nelle dichiarazioni post gara raccolte dai canali federali: “E’ sempre una soddisfazione vincere una Coppa del mondo di specialità – ha detto Vittozzi –, ho centrato un altro grande obiettivo per questa stagione e sono contenta di questo trofeo, il terzo nell’individuale sui quattro che ho conquistato.

L’azzurra ha quindi chiosato ponendo già l’obiettivo per la prossima stagione: “L’anno prossimo mi conentrerò per vincerne un altro in un’altra specialità. In questa gara ho commesso un errore di troppo, forse non sono stata completamente concentrata al poligono, ma ho limitato bene i danni sugli sci“.