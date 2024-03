Biathlon, Coppa del Mondo femminile Soldier Hollow 2024. L’Italia brama almeno il primo podio nello Utah

Gli Usa si apprestano a riaccogliere la Coppa del Mondo di biathlon dopo cinque anni di assenza. La penultima tappa della stagione 2023-24 andrà infatti in scena a Soldier Hollow, nello Utah.

Questo comprensorio sciistico è stato edificato letteralmente dal nulla (e nel nulla) fra il 1999 e il 2000. Lo scopo era quello di ospitare le competizioni delle discipline nordiche dei Giochi olimpici invernali di Salt Lake City 2002. Cionondimeno, la sua ragion d’essere non si è esaurita con la manifestazione a Cinque cerchi. Viceversa, gli impianti sono stati sviluppati e valorizzati, divenendo uno dei principali centri turistici dello Utah.

Complessivamente, Soldier Hollow ha ospitato la Coppa del Mondo in quattro diversi inverni (2000-01, 2001-02, 2018-19), mandando in scena 8 gare individuali e 1 staffetta. La curiosità è rappresentata dal fatto che non si è mai tenuta una partenza in linea, “lacuna” destinata a non venire colmata neppure nei prossimi giorni, poiché il format non è previsto dal programma!

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 8 – SETTORE FEMMINILE

Località: Soldier Hollow (Usa)

Prima volta in calendario: febbraio 2001

Si è gareggiato l’ultima volta nel: febbraio 2019

Grandi eventi organizzati: Olimpiadi 2002

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Venerdì: Sprint

Sabato: Staffetta

Domenica: Inseguimento

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

FORSBERG Magdalena [SWE] – 2 vittorie

(1 IN, 1 PU) nel febbraio 2001

ALBO D’ORO SOLDIER HOLLOW

2001 (IN) – FORSBERG Magdalena [SWE]

2001 (SP) – DISL Uschi [GER]

2001 (PU) – FORSBERG Magdalena [SWE]

2002 (IN) – HENKEL Andrea [GER] {Olimpiadi}

2002 (SP) – WILHELM Kati [GER] {Olimpiadi}

2002 (PU) – MEDVEDTSEVA Olga [RUS] {Olimpiadi}

2019 (SP) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2019 (PU) – HERRMANN-WICK Denise [GER]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

Nessuna

NAZIONI, PODI E VITTORIE

11 (4-4-3) – GERMANIA

4 (2-0-2) – SVEZIA

4 (1-3-0) – NORVEGIA

2 (0-1-1) – FINLANDIA

1 (1-0-0) – RUSSIA

1 (0-0-1) – FRANCIA

1 (0-0-1) – BULGARIA

ITALIA, INGRESSI NELLA TOP-TEN

5° posto

2 marzo 2001 – SANTER Nathalie (SP)

6° posto

16 febbraio 2019 – VITTOZZI Lisa (PU)

8° posto

14 febbraio 2019 – WIERER Dorothea (SP)

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

8a nella sprint e 20ma nell’inseguimento del 2019

VITTOZZI Lisa

12ma nella sprint e 6a nell’inseguimento del 2019

STAFFETTE, PRECEDENTE OLIMPICO 2002

1. GERMANIA

(Apel, Disl, Henkel, Wilhelm)

2. NORVEGIA

(Skjelbreid A.E., Tjørhom, Andreassen, Poirèe L.G.)

3. RUSSIA

(Medvedtseva, Koukleva, Ishmouratova, Akhatova)

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

L’Italia (Ponza, Santer N., Haller, Santer S.) chiuse la staffetta di Salt Lake City 2002 all’11° posto.