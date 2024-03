Biathlon, “ultima chiamata” per i fratelli Bø. Il tema è il record di successi nelle prove a squadre

Sabato 20 gennaio, la staffetta mista di Anterselva ha visto un primato del biathlon passare di mano. Si tratta di un ambito “oscuro”, poiché difficile da scovare. Va inoltre contestualizzato, ancor più di qualsiasi statistica. Andiamo con ordine. Il record in questione è quello relativo al maggior numero di vittorie nelle gare a squadre.

Tarjei Bø ha festeggiato per la 42ma volta un successo in una prova riservata alle nazioni. Questo significa che, in 42 occasioni, il trentacinquenne scandinavo è stato membro di una formazione norvegese capace di tagliare il traguardo in prima posizione. Nessuno può dire di aver fatto altrettanto, neppure Ole Einar Bjørndalen, “fermatosi” a 41 nell’arco della sua carriera e dunque scavalcato dal connazionale. Peraltro, l’ormai cinquantenne nordico è stato contemporaneamente agganciato dall’altro Bø, Johannes.

Per quest’ultimo il “sorpasso” è stato rimandato. Avrebbe potuto avvenire durante i Mondiali di Nove Mesto, ma la Norvegia si è dovuta accontentare di un piazzamento in ognuna delle tre competizioni affrontate, battuta dalla Francia o dalla Svezia. Il copione, almeno per i due fratelli, non è cambiato neppure a Oslo.

Ci sarebbe da riflettere in merito dalla dinamica relativa alla condivisione del passaporto. D’altronde, il dato quivi esposto non è alla portata di tutti. È chiaro come, al di là delle proprie qualità individuali, chi proviene da una superpotenza si trova a competere in staffetta assieme a compagni di squadra di rango affine.

Viceversa, una singola eccellenza assoluta può saltare fuori in ogni dove. I casi più eclatanti appartengono all’ambito femminile, dove Magdalena Forsberg e Kaisa Mäkäräinen hanno sostanzialmente “predicato in mezzo al deserto” della Svezia che fu o della Finlandia.

Comunque sia, Tarjei Bø è diventato il biathleta con più vittorie nelle prove a squadre tout-court. Si sommano staffette monosesso, staffette miste, single mixed e defunte prove a pattuglie. È un dato di cui si prende atto, senza volergli dare valenza storica. Semplicemente, lo si mette per un attimo sotto la luce dei riflettori, perché è un tema proposto dalla tappa di Soldier Hollow.

BIATHLON

VITTORIE NELLE PROVE A SQUADRE

In grassetto gli atleti in attività

42 – BØ Tarjei – {M} – [NOR]

41 – BJØRNDALEN Ole Einar – {M} – [NOR]

41 – BØ Johannes T. – {M} – [NOR]

33 – LUCK Frank – {M} – [GER]

32 – DISL Uschi – {F} – [GER]

30 – GROSS Ricco – {M} – [GER]

28 – CHRISTIANSEN Vetle S. – {M} – [NOR]

27 – FISCHER Sven – {M} – [GER]

26 – HANEVOLD Halvard – {M} – [NOR]

25 – SVENDSEN Emil Hegle – {M} – [NOR]

25 – RØISELAND Marte Olsbu – {F} – [NOR]