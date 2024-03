Biathlon, Campionati Italiani 2024: nella mass start femminile titolo a Rebecca Passler

Si sono aperti oggi ad Anterselva i Campionati Italiani 2024 di biathlon per le categorie Assoluti (Senior ed Under 22), Giovani ed Aspiranti: spazio alle mass start, che tra le donne premiano, rispettivamente, Rebecca Passler (titolo tra le Under 22 per Giorgia Saracco), Nayeli Mariotti Cavagnet e Matilde Giordano.

Nella categoria Senior vince Rebecca Passler (Carabinieri, 0+0+0+1) che con un tempo di 34’22”, precedendo Michela Carrara (Esercito, 2+1+2+0), seconda ad oltre un minuto, e Giorgia Saracco (Sci Club Brusson, 0+1+0+0), terza nella classifica complessiva e prima tra le Under 22. Terzo posto nella categoria senior per Beatrice Trabucchi (Esercito, 0+1+0+1), mentre tra le Under 22 seconda piazza per Sara Scattolo (Esercito, 1+0+2+2) e terza per Fabiana Carpella (Fiamme Oro, 0+0+2+1).

Nella categoria Giovani trionfa Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle), che batte la compagna di squadra Fabiola Miraglio Mellano, seconda davanti a Carlotta Gautero (Fiamme Oro), terza. Nella categoria Aspiranti vittoria di Matilde Giordano (aggregata alle Fiamme Oro) davanti a Tanja Wanker (1-0-2-0), mentre è terza Alice Gastaldi.