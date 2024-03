Berrettini non vuole fermarsi: “Proverò a fare ancora meglio, match incredibile contro Cazaux”

C’è felicità nel volto e nella voce di Matteo Berrettini, alla seconda vittoria dal rientro in campo nel Challenger di Phoenix. Una di quelle di particolare rilevanza, perché giunge dopo parecchio disturbo della pioggia e contro un giocatore, il francese Arthur Cazaux, che ha vissuto un’ottima prima parte di 2024.

Queste le parole del romano a fine match: “Match incredibile, ci sono voluti due giorni. Sono davvero felice di aver vinto. Sono molto contento di essere qui, di giocare e di godermi il tempo che passo sul campo. Proverò ad andare ancora avanti, a fare meglio“.

Prossimo avversario sarà un altro transalpino, Terence Atmane, in un quarto di finale che si giocherà di sabato proprio per i disturbi provocati dal cielo. E, a questo punto, è quasi inevitabile il doppio turno visto che, con l’incombenza del Masters 1000 di Miami, chiudere di domenica sarebbe ideale.

Nel lato di tabellone di Berrettini ci sono l’australiano Aleksandar Vukic, che in questo torneo ha eliminato Fabio Fognini con un nettissimo 6-1 6-1, e il francese Quentin Halys. Il tutto in attesa di capire chi giocherà quando, visto l’allungarsi di un programma che non conosce termine nemmeno nella notte di Phoenix.