Beach volley, Rossi/Lupo e Bianchin/Scampoli a caccia di un posto nel main draw del Challenge di Recife

Sono due le coppie azzurre che oggi dal pomeriggio italiano daranno la caccia al posto nel tabellone principale del Challenge di Recife: Lupo/Rossi nel torneo maschile e Bianchin/Scampoli nel torneo femminile. In palio punti preziosi per la qualificazione olimpica: entrambe le coppie al momento sarebbero fuori da Parigi ma con qualche buon risultato potrebbero cercare di risalire la china.

In campo maschile Rossi/Lupo sono la prima testa di serie delle qualificazioni e il dato curioso è che sono in una parte del tabellone con coppie formate da fratelli che cercheranno di strappare loro la qualificazione al tabellone principale. La prima partita vedrà di fronte agli azzurri la coppia spagnola Huerta/Huerta. L’unico precedente, a Torquay nel novembre 2022 premiò gli italiani che vinsero 17-15 al tie break. La coppia iberica è al debutto stagionale, lo scorso anno vinse il Futures di casa, a Madrid. In caso di successo gli azzurri affronterebbero al secondo turno la vincente della sfida tra i francesi Aye/Aye e i lettoni Samilovs/Samoilovs.

Tra le donne, invece, Bianchin/Scampoli non avranno vita facile in un mini-torneo con due coppie brasiliane presenti. una l’affronteranno al debutto, composta da Andressa Cavalcanti, atleta con una discreta esperienza a livello internazionale, e Thainara, coppia di nuovissima formazione e al debutto a questi livelli. In caso di successo le azzurre se la vedrebbero con la vincente della sfida tra le portoricane Navas/Gonzalez e un’0altra coppia brasiliana, che non è usuale vedere in tornei internazionali, Josi/Talita.

Primo turno qualificazione femminile: Dunn/Robitaille (CAN)-Bansley/Bukovec (CAN), Kadeliye/Zeng (CHN)-Allcca/Gaona (PER), Hollas/Remmelg (EST)-Gutierrez/Flores (MEX), Cao/Zhu Lingdi (CHN)-Ciezkowska/Lunio (POL), Natasha/Giulia (BRA)-Erika/Michelle (PAR), Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Rivas Zapata/Amanda (CHI), Coakley/Sweat (USA)-Kotnik/Lovsin (SLO), Hildreth/Van Gunst (USA)-Acuña/Bianchi (URU), Savvy/Toni (USA)-Hegeile/Vitoria (BRA), Carol Horta/Ana Luiza (BRA)-Gallay/Churin (ARG), Poletti/Laura (PAR)-Akiko/Ishii (JPN), Taiana Lima/Talita (BRA)-Helland-Hansen/Steinsvåg (NOR), Andressa/Thainara (BRA)-Bianchin/Scampoli (ITA), Navas/Gonzalez (PUR)-Josi/Talita (BRA), Shiba/Maruyama (JPN)-Polley/Zeimann (NZL), Klinger/Klinger (AUT)-Flavia Moura/Fabrine (BRA)

Primo turno qualificazione maschile: Trousil/Westphal (CZE)-Schalk/Bourne (USA), Cattet/Barthelemy (FRA)-Pithak/Poravid (THA), Mol/Sunde (NOR)-Arthur/Adrielson (BRA), Krattiger/Breer (SUI)-Hannibal/Llambías (URU), Pedro/Gabriel (BRA)-Varenhorst/Luini (NED), Pedrosa/Campos (POR)-Vinicius/Heitor (BRA), Elazar/Cuzmiciov (ISR)-Bassereau/Lyneel (FRA), Carracher/Nicolaidis (AUS)-Adelmo/Mateus (BRA), Fuller/O’Dea (NZL)-Nõlvak/Tiisaar (EST), Aravena/Droguett (CHI)-Sarabia /Cruz (MEX), Métral/Jordan (SUI)-Heidrich/Dillier (SUI), Grimalt/Grimalt (CHI)-Smith/Webber (USA), Sepka/Sedlak (CZE)-Ermacora/Waller (AUT), Capogrosso/Capogrosso (ARG)-Leitner/Pascariuc (AUT), Samoilovs/Samoilovs (LAT)-Aye/Aye (FRA), Rossi/Lupo (ITA)-Huerta/Huerta (ESP)