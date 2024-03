Judo, Antonio Esposito conquista il pass olimpico nei -81 kg! Salgono ad 8 gli azzurri a Parigi 2024

L’Italia stacca l’ottavo pass olimpico nel judo: dopo Manuel Lombardo, Christian Parlati, Alice Bellandi, Odette Giuffrida, Assunta Scutto, Asya Tavano e Veronica Toniolo, va a Parigi 2024 anche Antonio Esposito, qualificato nella categoria di peso dei -81 kg.

Esposito, che in carriera vanta un bronzo continentale, conquistato nella rassegna di Tel Aviv 2018, in questa stagione ha archiviato il successo nel Grand Prix di Linz, che lo ha portato tra i primi dieci del ranking olimpico, facendo in modo che l’Italia acquisisse la carta olimpica nei -81 kg maschili.

L’azzurro è stato ufficialmente selezionato dalla Direzione Tecnica Nazionale della FIJLKAM, e la sua convocazione porta a 208 i qualificati dell’Italia a Parigi 2024: al momento hanno staccato il pass olimpico 102 uomini e 106 donne in 24 discipline.