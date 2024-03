Pallamano, Qualificazioni Europei 2024: le convocate dell’Italia per le sfide a Francia e Slovenia

Il turbillon di partite delle nazionali italiane di pallamano continua. Dopo il successo della selezione maschile contro il Belgio, in un confronto valido per il secondo turno di qualificazione ai Mondiali 2025, è la volta della squadra femminile, che va a caccia di una qualificazione difficile agli Europei 2024.

Il dt Giuseppe Tedesco, in vista dei match contro Francia, in casa a Chieti il 3 aprile alle ore 18, e Slovenia, in trasferta a Lubiana il 7 aprile alle ore 18, ha reso note le sue convocazioni includendo in totale 19 giocatrici.

Da segnalare c’è, nell’elenco, il ritorno della capitana Ilaria Dalla Costa e di elementi del calibro di Bevelyn Eghianruwa e Vanessa Djiogap; senza dimenticare Luisella Podda.

L’elenco delle atlete convocate a Chieti:

PORTIERI: Francesca Luchin (PO – 1991 – Brixen Südtirol), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Venplast Dossobuono), Nila Bertolino (PO – 2000 – Cassano Magnago)

ALI: Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago), Giulia Rossomando (AD – 2004 – Jomi Salerno), Luisella Podda (AD – 2002 – Cassa Rurale Pontinia), Giulia Losio (AD – 1997 – AC Life Style Erice)

TERZINI E CENTRALI: Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jomi Salerno), Bevelyn Eghianruwa (TS\PI – 2002 – Brixen Südtirol), Ramona Manojlovic (CE – 2002 – AC Life Style Erice), Sofia Ghilardi (CE – 1999 – Le Havre\FRA), Serena Eghianruwa (TS – 2004 – Cellini Padova), Bianca Barbosu (TS\CE – 1999 – Cassano Magnago), Giulia Laita (TS\CE – 2004 – Cassano Magnago), Lisa Ponti (CE\TS – 2003 – Cassano Magnago), Vanessa Djiogap (TD\AD – 2001 – Le Havre\FRA)

PIVOT: Aurora Gislimberti (PI\TD – 2004 – Jomi Salerno), Eleonora Colloredo (PI – 2001 – Cassa Rurale Pontinia), Lucila Maria Stettler (PI – 1990 – Cassa Rurale Pontinia)

STAFF TECNICO: Giuseppe Tedesco (DT), Elena Barani (vice-allenatrice)

STAFF MEDICO: Michele Carubia (medico), Federico Di Santo (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi

Il meccanismo di accesso a EURO 2024 prevede 20 posti, coi primi 16 spettanti alle squadre che chiuderanno al primo e al secondo posto nei rispettivi gironi. I rimanenti quattro, invece, saranno assegnati alle migliori terze classificate, stabilite tramite una speciale graduatoria che terrà conto dei soli risultati ottenuti contro le prime due del proprio gruppo.

Le classifiche aggiornate dopo le prime quattro giornate:

Gruppo 1: Romania 8 pti, Croazia 4, Grecia 4, Bosnia Herzegovina 0

Gruppo 2: Germania 6 pti*, Ucraina 6, Slovacchia 2, Israele 0*

Gruppo 3: Olanda 8 pti, Repubblica Ceca 4, Portogallo 4, Finlandia 0

Gruppo 4: Francia 8 pti, Slovenia 4, Italia 4, Lettonia 0

Gruppo 5: Spagna 8 pti, Nord Macedonia 4, Lituania 2, Azerbaijan 2

Gruppo 6: Montenegro 8 pti, Turchia 5, Serbia 3, Bulgaria 0

Gruppo 7: Svezia 8 pti, Islanda 4, Faroe 4, Lussemburgo 0

Gruppo 8: Danimarca 8 pti, Polonia 0, Kosovo 0

*una partita in meno | sottolineate le squadre già qualificate

La situazione delle terze classificate:

Gruppo 1: Grecia 0 pti (differenza reti: -22)

Gruppo 2: Slovacchia 0 pti (differenza reti: -41)

Gruppo 3: Portogallo 0 pti (differenza reti: -15)

Gruppo 4: Italia 0 pti (differenza reti: -47)

Gruppo 5: Lituania 0 pti (differenza reti: -36)

Gruppo 6: Serbia 1 pti (differenza reti: -2)

Gruppo 7: Faroe 0 pti (differenza reti: -22)

Gruppo 8: Polonia 0 pti (differenza reti: -12); Kosovo 0 pti (-48)