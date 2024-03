Beach volley, Evandro/Arthur e Graudina/Samoilova sbancano Recife! Battuti in finale Diaz/Alayo e Bansley/Bukovec

Il Brasile stavolta fa festa tra gli uomini, mentre tra le donne trionfano le ex campionesse d’Europa lettoni Tina/Graudina. Si è concluso il primo dei due tornei Challenge sulla sabbia brasiliana a Recife, che non vedeva al via nel tabellone principale alcuna coppia italiana.

In campo maschile Evandro/Arthur, dopo aver rischiato l’eliminazione nel girone preliminare, hanno infilato una serie di cinque successi consecutivi ed hanno trionfato battendo in finale 2-0 (21-15, 21-18) i sorprendenti cubani Diaz/Alayo che sentono profuMo di Giochi olimpici e tornano sul palcoscenico del circuito mondiale raggiungendo l’atto conclusivo di un torneo importante come quello brasiliano. Terzo gradino del podio per una coppia in grande ascesa, quella inglese composta dai fratelli Bello/Bello che ha battuto nella finalina 2-1 (26-24, 15-21, 15-13) gli statunitensi Evans/Budinger.

A proposito di statunitensi, sgradevole il comportamento delle coppie a stelle e strisce che, approfittando di un bug del regolamento, che di fatto, mette sullo stesso piano primi e secondi classificati del girone, dando ai primi un minuscolo vantaggio in sede di sorteggio, hanno rinunciato a giocare la finale (tutte e tre le coppie USA iscritte al torneo) portando come scusa un infortunio prontamente “smaltito” nei turni successivi. La FIVB si dovrà attivare per cambiare il regolamento dei Challenge e fare in modo che si giochino tutte le partite in programma, senza rinunce strategiche.

In campo femminile secondo torneo vinto nel circuito mondiale dalle lettoni Anastasija/Tina che hanno messo in fila tutte le avversari, conquistando un successo molto importante in chiave ranking mondiale e olimpico. La coppia estone ha sconfitto in finale le canadesi Bansley/Bukovec 2-0 (21-18, 21-17). Sul terzo gradino del podio a sorpresa è salita la coppia lituana Paulikiene/Raupelyte che ha sconfitto 2-1 (21-14, 17-21, 15-9) le canadesi Bansley/Bukovec.

TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi. Pool F: Placette/Richard (FRA)-Bansley/Bukovec (CAN) 0-2 (17-21, 15-21), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Hegeile/Vitoria (BRA) 2-1 (19-21, 21-19, 15-9). Pool E: Álvarez/Moreno (ESP)-Vergé-Dépré A./Mäder (SUI) 0-2 (6-21, 19-21), Ittlinger/Borger (GER)- Cao/Zhu Lingdi (CHN) 2-0 (21-17, 25-23). Pool D: Hermannova/Stochlova (CZE)-Elize Maia/Thamela (BRA) 2-1 (21-14, 19-21, 16-14), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-0 (21-19, 21-18). Pool C: Esmée/Zoé (SUI)-Klinger/Klinger (AUT) 1-2 (21-19, 16-21, 11-15), Agatha/Rebecca (BRA)-Akiko/Ishii (JPN) 1-2 (21-12, 19-21, 13-15). Pool B: Liliana/Paula (ESP)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 0-2 (20-22, 18-21), Tina/Anastasija (LAT)-Andressa/Thainara (BRA) 2-0 (21-15, 21-17). Pool A: Vieira/Chamereau (FRA)-Wang/Dong (CHN) 2-1 (16-21, 21-12, 16-14), Tainá/Victoria (BRA)-Kotnik/Lovsin (SLO) 1-2 (18-21, 21-16, 12-15)

Finali primo posto gironi: Bansley/Bukovec (CAN)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA) 2-1 (19-21, 21-17, 15-12), Vergé-Dépré A./Mäder (SUI)-Ittlinger/Borger (GER) 2-0 (21-0, 21-0), Hermannova/Stochlova (CZE)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 0-2 (0-21, 0-21), Klinger/Klinger (AUT)-Akiko/Ishii (JPN) 1-2 (18-21, 21-15, 10-15), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Tina/Anastasija (LAT) 0-2 (12-21, 16-21), Vieira/Chamereau (FRA)-Kotnik/Lovsin (SLO) 2-1 (28-26, 18-21, 16-14)

Finali terzo posto gironi: Placette/Richard (FRA)-Hegeile/Vitoria (BRA) 2-0 (21-19, 21-18), Álvarez/Moreno (ESP)-Cao/Zhu Lingdi (CHN) 2-0 (21-18, 21-14), Elize Maia/Thamela (BRA)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-1 (28-26, 17-21, 15-13), Esmée/Zoé (SUI)-Agatha/Rebecca (BRA) 2-1 (21-16, 22-24, 15-9), Liliana/Paula (ESP)-Andressa/Thainara (BRA) 2-1 (17-21, 21-14, 15-13), Wang/Dong (CHN)-Tainá/Victoria (BRA) 1-2 (20-22, 28-26, 13-21)

Playoff: Placette/Richard (FRA)-Álvarez/Moreno (ESP) 2-0 (21-15, 21-18), Elize Maia/Thamela (BRA)-Liliana/Paula (ESP) 0-2 (16-21, 14-21)

Ottavi di finale: Vieira/Chamereau (FRA)-Liliana/Paula (ESP) 1-2 (27-25, 18-21, 12-15), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Ittlinger/Borger (GER) 0-2 (12-21, 16-21), Bansley/Bukovec (CAN)-Kotnik/Lovsin (SLO) 2-1 (18-21, 21-12, 15-13), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Tainá/Victoria (BRA) 0-2 (15-21, 16-21), Esmée/Zoé (SUI)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 2-0 (21-15, 22-20), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Akiko/Ishii (JPN) 2-0 (21-15, 21-11) , Hermannova/Stochlova (CZE)-Klinger/Klinger (AUT) 1-2 (21-23, 23-21, 13-15), Tina/Anastasija (LAT)-Placette/Richard (FRA) 2-1 (21-18, 18-21, 15-11).

Quarti di finale: Ittlinger/Borger (GER)-Liliana/Paula (ESP) 2-0 (21-18, 21-11), Tainá/Victoria (BRA)-Bansley/Bukovec (CAN) 0-2 (18-21, 26-28), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Esmée/Zoé (SUI) 2-1 (18-21, 21-16, 15-12), Tina/Anastasija (LAT)-Klinger/Klinger (AUT) 2-1 (24-26, 21-14, 15-10)

Semifinali: Bansley/Bukovec (CAN)-Ittlinger/Borger (GER) 2-0 (21-16, 21-11), Tina/Anastasija (LAT)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 2-1 (18-21, 21-15, 15-9)

Finale 1. Posto: Bansley/Bukovec (CAN)-Tina/Anastasija (LAT) 0-2 (18-21, 17-21)

Finale 3. Posto: Ittlinger/Borger (GER)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 1-2 (14-21, 21-17, 9-15)

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Pool F: Bello/Bello (ENG)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 2-0 (21-17, 21-16), Diaz/Alayo (CUB)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 2-1 (21-23, 32-30, 15-8), Pool E: Popov/Reznik (UKR)-Carracher/Nicolaidis (AUS) 0-2 (12-21, 19-21), Evans/Budinger (USA)-Varenhorst/Luini (NED) 2-0 (21-19, 21-15). Pool D: Mol/Berntsen (NOR)-Stankevicius/Knasas (LTU) 1-2 (16-21, 21-17, 11-15), George/Andre (BRA)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (24-22, 21-18), Pool C: Hörl/Horst (AUT)-Schalk/Bourne (USA) 0-2 (21-23, 13-21), Evandro/Arthur (BRA)-Capogrosso/Capogrosso (ARG) 1-2 (21-23, 21-17, 13-15). Pool B: Herrera/Gavira (ESP)-Pristauz/Seidl (AUT) 2-0 (21-18, 21-15), Crabb/Brunner (USA)-Samoilovs/Samoilovs (LAT) 2-0 (21-17, 21-16). Pool A: Kantor/Zdybek (POL)-Schachter/Dearing (CAN) 0-2 (14-21, 18-21), Pedro Solberg/Guto (BRA)-Métral/Jordan (SUI) 2-1 (19-21, 22-20, 15-9)

Finali 1. Posto gironi: Bello/Bello (ENG)-Diaz/Alayo (CUB) 2-1 (21-23, 22-20, 15-13), Carracher/Nicolaidis (AUS)-Evans/Budinger (USA) 2-0 (21-0, 21-0), Stankevicius/Knasas (LTU)-George/Andre (BRA) 0-2 (11-21, 12-21), Schalk/Bourne (USA)-Capogrosso/Capogrosso (ARG) 0-2 (0-21, 0-21), Herrera/Gavira (ESP)-Crabb/Brunner (USA) 2-0 (21-0, 21-0), Schachter/Dearing (CAN)-Pedro Solberg/Guto (BRA) 2-1 821-17, 18-21, 15-8)

Finali 3. Posto gironi: Nõlvak/Tiisaar (EST)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 1-2 (19-21, 21-14, 13-15), Popov/Reznik (UKR)-Varenhorst/Luini (NED) 0-2 (18-21, 15-21), Mol/Berntsen (NOR)-Krattiger/Breer (SUI) 2-1 (21-19, 17-21, 20-18), Hörl/Horst (AUT)-Evandro/Arthur (BRA) 0-2 (18-21, 18-21), Pristauz/Seidl (AUT)-Samoilovs/Samoilovs (LAT) 2-1 (21-17, 26-28, 15-12), Kantor/Zdybek (POL)-Métral/Jordan (SUI) 2-1 (20-22, 21-15, 15-10)

Playoff: Kantor/Zdybek (POL)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 0-2 (16-21, 18-21), Mol/Berntsen (NOR)-Pristauz/Seidl (AUT) 2-1 (21-16, 26-28, 15-11)

Ottavi di finale: Schachter/Dearing (CAN)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 2-1 (15-21, 21-15, 15-12), Diaz/Alayo (CUB)-Capogrosso/Capogrosso (ARG) 2-0 (21-16, 22-20), Bello/Bello (ENG)-Crabb/Brunner (USA) 2-1 (14-21, 24-22, 15-13), George/Andre (BRA)-Varenhorst/Luini (NED) 1-2 (21-10, 16-21, 19-21), Evandro/Arthur (BRA)-Carracher/Nicolaidis (AUS) 2-0 (21-15, 21-11), Stankevicius/Knasas (LTU)-Schalk/Bourne (USA) 1-2 (21-16, 21-23, 11-15), Pedro Solberg/Guto (BRA)-Evans/Budinger (USA) 0-2 (16-21, 16-21), Herrera/Gavira (ESP)-Mol/Berntsen (NOR) 0-2 (18-21, 22-24).

Quarti di finale: Diaz/Alayo (CUB)-Schachter/Dearing (CAN) 2-0 (21-12, 21-10), Varenhorst/Luini (NED)-Bello/Bello (ENG) 0-2 (21-23, 21-23), Schalk/Bourne (USA)-Evandro/Arthur (BRA) 1-2 (17-21, 21-14, 10-15), Mol/Berntsen (NOR)-Evans/Budinger (USA) 0-2 (15-21, 12-21)

Semifinali: Bello/Bello (ENG)-Diaz/Alayo (CUB) 0-2 (18-21, 15-21), Evans/Budinger (USA)-Evandro/Arthur (BRA) 1-2 (16-21, 21-14, 7-15)

Finale 1. Posto: Diaz/Alayo (CUB)-Evandro/Arthur (BRA) 0-2 (15-21, 18-21)

Finale 3. Posto: Bello/Bello (ENG)-Evans/Budinger (USA) 2-1 (26-24, 15-21, 15-13)