NBA, risultati della notte (26 marzo): record Sabonis, 54 doppie doppie di fila! DiVincenzo fa volare i Knicks, pazzeschi Hawks sui Celtics

Sono 11 le partite che si sono disputate nella lunga notte NBA. Numerosi i fatti e i primati da raccontare, perché sono state parecchie le cose particolari accadute sui parquet a stelle e strisce. Ma andiamo a verificare con ordine i fatti.

I Cleveland Cavaliers (44-28) non hanno problemi con gli Charlotte Hornets (17-54): 115-92, sei uomini in doppia cifra, il trio Mobley-Allen-Niang a 17 punti e tutto va liscio; dall’altra parte 24 di Brandon Miller. Basso punteggio e successo per i Brooklyn Nets (27-45) sui Toronto Raptors (23-49) per 88-96, anche se in chiave playoff questa vittoria difficilmente avrà una sua valenza. 19 i punti di Dennis Schroder e, dalla panchina, di Trendon Watford, contro Gary Trent Jr. che per i canadesi ne assomma 18.

Non fanno fatica neppure i New York Knicks (43-28) contro i Detroit Pistons (12-59): 124-99 in quella che è ormai una corsa al terzo posto a Est in pieno svolgimento per i newyorkesi. Vola Donte DiVincenzo: 40 punti per lui, 28 per Jalen Brunson e tripla doppia (11-14-10) per Josh Hart. Fuori Simone Fontecchio, ancora alle prese con una contusione a un alluce. Clamoroso il successo degli Atlanta Hawks (32-39) sui Boston Celtics (57-15). Non tanto per il 120-118, quanto per come arriva: sono addirittura 30 i punti recuperati dagli Hawks, che erano scesi a un simile distacco a 4′ dalla fine del secondo quarto. Il miracolo lo propizia la coppia DeAndre Hunter-Bogdan Bogdanovic, 24 e 22 punti rispettivamente oltre ai 19 con 15 assist di Dejounte Murray. I Celtics si divorano, letteralmente, i 37 di Jayson Tatum e i 24 di Jaylen Brown.

Sconfitta che costringe i Phoenix Suns (42-30) a fare molta attenzione nella questione playoff-play-in. I San Antonio Spurs (16-56) piazzano il colpo per 104-102 pur privi di Victor Wembanyama: bastano i 26 di Devin Vassell e Jeremy Sochan (con quest’ultimo che aggiunge 18 rimbalzi e la tripla della vittoria); per i Suns c’è poco a parte i 36 di Devin Booker e i 29 di Kevin Durant. Nona vittoria consecutiva per gli Houston Rockets (36-35), che ora vedono il play-in: 110-92 sui Portland Trail Blazers (19-53): Jalen Green è il trascinatore con 27 punti, dall’altra parte 28 e 11 rimbalzi dalla panchina per Dalano Banton.

Vincono sul filo di lana i Washington Wizards (14-58) sui Chicago Bulls (34-38) per 105-107, e molto lo si deve a due fattori: rimbalzi e Jordan Poole (23 punti). Per i Bulls i 27 di DeMar DeRozan non risultano sufficienti. Ancora una tripla doppia per Luka Doncic (29-12-13) nel successo dei Dallas Mavericks (42-29) contro gli Utah Jazz (29-43) per 105-115. Ad aiutarlo Kyrie Irving con 27 punti, sul fronte opposto 34 di Lauri Markkanen.

Decisamente travolgenti i Denver Nuggets (51-21) sui Memphis Grizzlies (24-48): sette uomini in doppia cifra e giornata quasi d’ordinaria amministrazione per Nikola Jokic con 29 punti e 11 rimbalzi. Per i Grizzlies 19 dalla panchina di Lamar Stevens. I Sacramento Kings (42-29) trovano una vittoria importante per le prospettive playoff sui Philadelphia 76ers (39-33): 23 i punti della coppia De’Aaron Fox-Keegan Murray. 11-13-10 per Domantas Sabonis, che già di suo piazza la tripla doppia e, più in generale, fa almeno doppia doppia per la 54a partita consecutiva, superando Kevin Love per quello che è un record in era moderna (prima della fusione ABA-NBA erano infinite le strisce simili di Wilt Chamberlain). Per i Sixers 29 di Tyrese Maxey. Infine, gli Indiana Pacers (41-32) vanno a vincere in casa dei Los Angeles Clippers (44-27) per 116-133. Merito anche dei 31 di Pascal Siakam e dei 24 di Myles Turner, mentre per i losangelini non sono sufficienti i 26 dell’accoppiata Kawhi Leonard-Paul George.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets 115-92

Toronto Raptors-Brooklyn Nets 88-96

New York Knicks-Detroit Pistons 124-99

Atlanta Hawks-Boston Celtics 120-118

San Antonio Spurs-Phoenix Suns 104-102

Houston Rockets-Portland Trail Blazers 110-92

Chicago Bulls-Washington Wizards 105-107

Utah Jazz-Dallas Mavericks 105-115

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies 128-103

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers 108-96

Los Angeles Clippers-Indiana Pacers 116-133